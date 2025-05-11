Putin'den gece yarısı ateşkes kararı: Ukrayna ile görüşmeler İstanbul'da yapılsın - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Putin'den gece yarısı ateşkes kararı: Ukrayna ile görüşmeler İstanbul'da yapılsın

Geniş Video İzle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece yarısı gazetecileri Kremlin'de toplayarak açıklama yaptı. Putin, ''Ukrayna ile savaşta üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz. Ben artık bu savaşı bitirmek istiyorum.'' dedi. Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneren Putin, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarın görüşmeyi planlıyorum.'' ifadelerini kullandı.

11.05.2025 01:46  Güncelleme: 07:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece yarısı basın mensuplarını Kremlin'de topladı. Kremlin tüm dünyaya önemli bir açıklama yapılacağını belirtirken, uzun bir bekleyişten sonra Putin kameralar karşısına geçti.

PUTİN: ÜÇÜNCÜ KEZ ATEŞKES İLAN EDİYORUZ

Putin, Ukrayna ile savaşta ateşkes ilan ettiklerini açıkladı. Putin, "Üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz." dedi. Putin, ateşkes için Ukrayna ordusunun da çekilmesini gerektiğini söyledi.

Putin'den gece yarısı ateşkes kararı: Ukrayna ile görüşmeler İstanbul'da yapılsın

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA YARIN GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUM"

Putin, ateşkes görüşmelerinde Türkiye'nin de büyük katkılar sunduğunu söyledi. Türkiye'ye diplomatik çabaları için teşekkür eden Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarın görüşmeyi planlıyorum." dedi.

"ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL'DA YAPILSIN"

Ayrıca Putin Ukrayna ile ateşkes görüşmeleri için İstanbul'u işaret etti. Putin Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

Putin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: " Moskova, Avrupalı liderlerin 9 Mayıs kutlamalarına katılma kararları nedeniyle karşılaştıkları baskıyı anlamakta ve kararlılıklarını takdir ediyor. Tehdit ve şantajlara rağmen bazı Avrupalı liderler Zaferin yıldönümüne katıldılar ve Moskova onların bu cesaretini takdir ediyor. Rusya, Avrupa ile yapıcı ilişkilerin bir gün yeniden tesis edileceğine dair umudunu koruyor."

Putin'den gece yarısı ateşkes kararı: Ukrayna ile görüşmeler İstanbul'da yapılsın

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI: 30 GÜNLÜK ATEŞKESE HAZIRIZ"

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in başkent Kiev'de bir araya geldiğini bildirmişti.

Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupa liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Sybiha, görüşmede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik koşulların ele alındığını aktarmıştı. Sybiha, "Ukrayna ve tüm müttefikler, pazartesinden itibaren en az 30 gün süreyle karada, havada ve denizde tam ve koşulsuz ateşkese hazır." ifadesini kullanmıştı.

"PUTİN ATEŞKESİ KABUL ETMEZSE DAHA FAZLA YAPTIRIMLA KARŞI KARŞIYA KALIR"

Ayrıca İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı Ukrayna ile 12 Mayıs'tan itibaren başlayacak 30 günlük şartsız ateşkese davet etmişti. 5 lider Putin'in ateşkesi kabul etmemesi halinde Moskova'nın daha fazla yaptırımla karşı karşıya kalacağına ilişkin uyarıda bulunmuştu.

Putin\'den gece yarısı ateşkes kararı: Ukrayna ile görüşmeler İstanbul\'da yapılsın

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, İstanbul, Politika, Ukrayna, Kremlin, Türkiye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'den gece yarısı ateşkes kararı: Ukrayna ile görüşmeler İstanbul'da yapılsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • gezginler:
    yaparsa ERDOĞAN yapar dünya lideri ...bizimkiler beğenmiyor ama ölünce kıymetini bilecekler 186 58 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kim napsin Türkiye'yi yalan haber aq 25 189 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Neden gazze için birşey demiyor bu zalim ülkeler 119 3 Yanıtla
  • aydin51aydin:
    Dünya Türkü Tanıdı Kabıl etti şu içinizdeki Türkiye’nin Büyüklüğünü kabul etmiyor çok üzücü Başkomutan Reis 76 25 Yanıtla
  • rs202020:
    SON DAKİKA' nın yaptığı her haber mutlaka gerçek haber ajanslarından teyit edilmeli....Kendi kafasına göre savaş çıkarıp barış yapan bir haber sitesi....GUVENSİZ 33 41 Yanıtla
  • Musti5201:
    Tayyip Erdoğan ı onların çıkarlarına inançlarına ters düştüğü için sevmiyorlar Hiç bir zamanda sevmeyecekler Yoksa Atatürk ün İstanbul’a getirdiği 300 bin Göçmen Yahudi ve Ermenin kim olduğunu bilen varmı? 34 14 Yanıtla
  • buhaltii:
    bu dünya lideri niye Gazze için bişey yapamıyor 23 24 Yanıtla
  • akil:
    Putin demek ki istediklerini aldı,Ukranya’da biraz toparlanmak istiyor 30 5 Yanıtla
  • Benvekendim :
    Haberi bütün dünya medyası gecenin bir kör saatinde flash haber olarak servis etti. siz neyini beğenmediniz de yalan haber diyorsunuz? size batan tarafı ne? açık açık söyleyince bizde bilelim 28 6 Yanıtla
  • Metin17:
    Vatandaşı ile barışık olmayan bir Ülke yönetimi, Başka Ülkeleri barıştırmak için elçi olacak. Buna sadece gülünür. 7 20 Yanıtla
  • 6490203:
    hayır ist falan gelmesinler Çorum a Niğde’ye vs gitsinler 4 1 Yanıtla
  • Overall One:
    Adam 25 yıldır başkan artı 5 yıl İst başkan, P nin üstünde hep, den az 8 halk desteği, alt yorumda yavşagin biri halkıyla küs demiş, git koruma yasasında bağımsız bir kamuoyu yoklaması yap bak bakalım bu millet hangi seçilememişle küs. Dingiller sizi 3 1 Yanıtla
  • 4gdjw5cdxc:
    Akşam votkayı fazla kaçırdık aynı masadaydık 1 1 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    Yeter artık insanlar ölmesin 0 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Madem savaşmak istemiyordun o kadar insanın niye kanına girdin niye öldü o insanlar ne kazandın 0 0 Yanıtla
  • alos :
    UKRAYNAYI AMERİKANIN KUCAĞINA ATARSAN, NEYİ VAR NEYİ YOK SÖMÜRÜR, KAZANDIĞI PARAYI DA SİLAH OLARAK BU TARAFA DOĞRULTUR. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    Trump sarmalına girmek istemedi güvenilir liman olarak Türkiye'yi gördü Trump bir eve misafir olsa o evde gözüne kestirdiğine sahip olmak için ne yapar ne yapar zorla da olsa almak ister barış karşılığında trumpa esir olmak istemiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti

16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
14:33
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
14:28
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 16:38:42. #7.13#
SON DAKİKA: Putin'den gece yarısı ateşkes kararı: Ukrayna ile görüşmeler İstanbul'da yapılsın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.