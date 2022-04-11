Putin'in önemli müttefiklerinden Kadirov, Rus birliklerinin savaştaki yeni rotasını paylaştı - Son Dakika
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Putin'in önemli müttefiklerinden Kadirov, Rus birliklerinin savaştaki yeni rotasını paylaştı

11.04.2022 10:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle bilinen Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Kadirov, Rusya'nın yeni işgal planının detaylarını verdi. Rusya ordusunun öncelikle Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini işgal edeceğini daha sonra Kiev'e geri dönerek burayı ve diğer kentleri alacaklarını ifade etti. Rusya, işgale verdiği destek nedeniyle Kadirov'a törenle korgeneral rütbesi vermişti.

Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını söyledi.

"SİZİ TEMİN EDERİM Kİ BİR ADIM BİLE GERİ ATILMAYACAK"

Kadirov, Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini "tamamen özgürleştireceklerini", daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtti. Rusya'nın operasyonlarının sadece Mairupol'le sınırlı kalmayacağını kaydeden Çeçen lider, "Sizi temin ederim ki bir adım bile geri atılmayacak. Saldırılar sadece Mariupol'de değil diğer kentlerde ve köylerde de sürecek" dedi.

KORGENERAL RÜTBESİ VERİLMİŞTİ

Savaş boyunca Rusya'ya desteğini esirgemeyen Kadirov'a Vladimir Putin talimatıyla korgeneral rütbesi verildi. Kadirov'un ödülü aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Putin'in korgeneral rütbesi verdiği Çeçen Kadirov, Rusya'nın yeni işgal planının detaylarını verdi

RUSYA "ÇEKİLİYORUZ" DEMİŞTİ

Rusya, İstanbul'da geçen ay sonu düzenlenen ateşkes görüşmeleri sonrasında Kiev çevresindeki askerlerini geri çekeceğini ve Ukrayna'nın doğusunda kısmen Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelere yoğunlaşacağını duyurmuştu. Son dönemde Rus ordusunun çekildiği bölgelerden gelen katliam görüntüleriyse dünyayı ayağa kaldırmıştı.

BİNLERCE ÇEÇEN SAVAŞÇIYI UKRAYNA'YA GÖNDERDİ

Rus işgalinin başlamasının ardından, Putin'e bağlılığını her fırsatta dile getiren Kadirov binlerce Çeçen savaşçıyı Ukrayna'ya göndermişti. Ukrayna Güvenlik Servisi, Çeçen savaşçıların ağır kayıplar verdikten sonra ülkelerine geri döndüğünü öne sürmüştü. Ukrayna basını da geçen ay Kiev'e gittiği söylenen Kadirov'un aslında Rusya'da olduğunu iddia etmişti.

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