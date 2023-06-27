Putin isyanın ardından bir kez daha vatandaşlarına seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk - Son Dakika
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Putin isyanın ardından bir kez daha vatandaşlarına seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk

27.06.2023 14:35

Wagner krizinin sona ermesinin ardından halkına seslenen Rusya lideri Putin, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı. İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birlikleri çekme ihtiyacı duymadık." şeklinde konuştu. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Peskov, Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner lideri Prigojin'in nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Geçtiğimiz cumartesi günü Rusya, paralı ordu Wagner birliklerinin isyanıyla sarsıldı. 24 saat sonunda isyan anlaşma yoluyla bitirilirken, bugün halkına seslenen Putin önemli mesajlar verdi. Putin, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı. İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birlikleri çekme ihtiyacı duymadık. İç savaşı fiilen durdurduk" ifadelerini kullandı.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Wagner lideri Prigojin'in önderliğinde cumartesi günü paralı birlikler Rusya'da isyan başlattı. İsyan 1. günün sonunda anlaşma yoluyla sona ererken, askerler cepheye geri gönderildi. Rus lider Putin bugün halkın karşısına çıkarak isyan sırasında hayatını kaybeden askeri pilotlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Putin isyan sonrası bir kez daha halka seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk

"BİRLİKLERİMİZİ CEPHEDEN ÇEKMEDİK"

Wagner'in hedefindeki Savunma Bakanı Şoygu ile birlikte meydandakilere seslenen Putin konuşmasında, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı. İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birlikleri çekme ihtiyacı duymadık. Halkımız ve ordumuz isyancıların yanında yer almadı" dedi.

WAGNER LİDERİ KAYIPLARA KARIŞTI

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise basın toplantısında isyanı sona erdiren anlaşmanın uygulanmakta olduğunu ve Vladimir Putin'in her zaman sözünü tuttuğunu söyledi. Ancak Prigojin'in nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

EKİPMANLARI ORDUYA DEVREDECEKLER

Öte yandan silahlı isyan nedeniyle Wagner grubuna karşı açılan ceza davaları düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı ise Wagner güçlerinin elindeki ekipmanları savunma bakanlığına devredeceğini açıkladı.

YORUMLAR
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Rusya'da isyan başlatan paramiliter grup Wagner, ekipmanlarını Rus Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek Rusya'da isyan başlatan paramiliter grup Wagner, ekipmanlarını Rus Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek

Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin isyanın ardından bir kez daha vatandaşlarına seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk - Son Dakika


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