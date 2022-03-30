Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın - Son Dakika
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Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın

30.03.2022 22:03
Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın

İstanbul'daki Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesine katılan Rus oligark Roman Abramoviç'in zehirlendiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kremlin'den Rus medyasına uyarı geldi. Putin'in Rus medyasına "Abramoviç'i yazmayı bırakın" şeklinde sert bir talimat verdiği belirtildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta önceki gün heyetlerin İstanbul'da bir araya gelmesi nedeniyle çok büyük bir gelişme kaydedildi. Dolmabahçe'deki müzakerelerin ardından Rus tarafının Kiev ve Çernihiv etrafındaki askeri operasyonlarını azaltması kararı alındı.

'Zehirlendi' iddiasının ardından Putin'den Rus medyasına çok sert Abramoviç talimatı: Adı geçmesin

ABRAMOVİÇ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmelere katılan isimler arasında Chelsea futbol kulübünün sahibi Rus oligark Roman Abramoviç'in de olması dikkat çekti. İki ülke arasındaki görüşmelerde kritik rol oynadığı iddia edilen Abramoviç, görüşmeleri yakından takip etti.

'Zehirlendi' iddiasının ardından Putin'den Rus medyasına çok sert Abramoviç talimatı: Adı geçmesin

"ZEHİRLENDİ" İDDİASI ÇOK KONUŞULDU

Abramoviç'in İstanbul'daki görüşmelerden sonra zehirlenerek görme kaybı yaşadığı hatta Ankara'da tedavi edildiği öne sürüldü. Bu gelişmeler Rus basınında da geniş yer aldı. Fakat Rus basınına Kremlin'den fren geldi.

'Zehirlendi' iddiasının ardından Putin'den Rus medyasına çok sert Abramoviç talimatı: Adı geçmesin

PUTİN, KİLİT OLARAK GÖRÜLMESİNİ İSTEMİYOR

Abramoviç'in kilit rol oynadığı yönündeki söylentilerden rahatsızlık duyan Putin'in Rus medyasına "Abramoviç'i yazmayı bırakın" şeklinde sert bir talimat verdiği belirtildi. Bu talimatın ortaya çıktığı sırada Rus medyasının Abramoviç haberlerini kesmiş olması da söylentileri güçlendirdi.

"KENDİSİNİ ACINDIRIYOR" İDDİASI

Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Abramoviç'in zehirlendiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtilirken, bazı hükümet yanlısı kaynaklar Abramoviç'in kendisini İngiltere'ye acındırmak için böyle bir yalan ortaya atmış olabileceğini dile getirdi.

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