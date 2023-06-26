Putin, Wagner lideri Prigojin'i affetmedi: İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak

Wagner'in Rusya'daki 1 günlük isyanının sonuçlanmasının ardından Putin, ulusa seslendiği konuşmayla Wagner askerlerine Belarus'a gidebileceklerini işaret etti. Ancak Putin'in affetmediği bir isim vardı. Putin, "İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak" diyerek aynı zamanda eski dostu ve aşçısı olan Wagner lideri Prigojin'i işaret etti.

Rusya'da özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu kendi kamplarını saldırı düzenlemekle suçlayarak Moskova'ya doğru ilerleyişe geçmişti. Rostov kentine giren Wagner, daha sonra Rus kanı dökülmesini istemedikleri için antlaşma imzaladıklarını ve geri çekildiklerini açıklamıştı.

PUTİN'DEN WAGNER SAVAŞÇILARINA ÜÇ SEÇENEK

İsyandan ulusa seslenen Putin, Wagner savaşçılarına üç seçenek sundu. Putin, "Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim, Belarus'a gitmek isteyen savaşçılarına sözümü tutacağım. Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler." ifadelerini kullandı.

"İSYANIN LİDERLERİ ADALET ÖNÜNE ÇIKARILACAK"

Ancak Putin konuşmasının satır arasında affetmediği bir isim de vardı. Putin "İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak" diyerek Wagner lideri Yevgeni Prigojin'i işaret etti.

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin

PUTİN'İN ESKİ DOSTU VE AŞÇISIYDI

Kendisi gibi St. Petersburg'da doğup büyüyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir zamanlar yakın olan Prigojin, genç yaşta babasını kaybetti ve spor akademisinde eğitim aldı.

PUTİN MİSAFİRLERİNİ ONUN RESTORANINDA AĞIRLIYORDU

İş hayatına sandviç satarak mütevazı bir başlangıç yapan 62 yaşındaki Prigojin, daha sonra kurduğu catering şirketinin Kremlin'le yaptığı anlaşmalar sayesinde hızla zenginleşmişti. Prigojin'in yemekleriyle ün kazanan restoranı, o dönemin Belediye Başkanı Yardımcısı olan Vladimir Putin dahil birçok üst düzey ismi ağırlamaya başladı. Öyle ki Putin, önemli misafirlerini bu restoranda ağırlamaya başladı. Daha sonra Prigojin, yemek şirketinin Rus ordusu ile anlaşmaları sayesinde paralı asker şirketi olan Wagner'i kurdu.