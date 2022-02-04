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Putin, Zelenskiy ile Türkiye'de görüşecek mi? Rusya'dan cevap geldi - Son Dakika

Putin, Zelenskiy ile Türkiye'de görüşecek mi? Rusya'dan cevap geldi

04.02.2022 16:48

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmesi ihtimaline ilişkin "Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Türkiye'de görüşmesi ihtimalini de değerlendirdi. Peskov, "Bu konuda, herhangi bir anlayış yok. Bu nedenle, bu konuda istişare henüz yapılmadı" dedi.

"PUTİN HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Kimsenin görüşme imkanını reddetmediğini belirten Peskov şunları söyledi: "Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor. Ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var. Şimdilik böyle bir anlayış yok."

Peskov ayrıca, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

"NORMANDİYA FORMATI İÇİN ANLAŞMALARIN UYGULANMASI GEREKİYOR"

Ukrayna'nın doğusu meselesine ilişkin Normandiya Formatı (Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa) zirvesinin yapılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, bu konudaki zirvelerin sürekli yapılması gerektiğini söyledi. Peskov, "Ancak bunun gerçekleşmesi için yapılan anlaşmaların (Minsk anlaşmaları) uygulanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"RUSYA'NIN GÜVENLİKLE İLGİLİ YANITLARI BASINA SIZDIRMASI İMKANSIZ"

ABD'nin Rusya'yı güvenlik garantileri ile ilgili yanıtları basına sızdırmakla suçladığına dikkati çeken Peskov, bunu olumsuz karşıladıklarını belirtti. Bunun "imkansız" olduğunu savunan Peskov, "Maalesef, Amerikalı meslektaşlarımız sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan konularda sıklıkla emin olabiliyorlar." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN: PUTİN VE ZELENSKİ'Yİ BİR ARAYA GETİRMEK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya ve Ukrayna krizi için de dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan, "Türkiye iki lideri bir araya getirebilecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Davetimizle ilgili Sayın Putin'in Çin'den döndükten sonra Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği yönünde olumlu bir dönüş oldu. Şimdi tarihi kararlaştıracağız. Sonra da Sayın Putin ile Sayın Zelenski'yi üst düzeyde bir araya getirmek üzere inşallah bu toplantıyı yapalım istiyoruz. Sayın Zelenski'yle olan mutabakatımız bu istikamette. Bunu alt düzeylere indirmeden inşallah üst düzeyde gerçekleştirebilirsek, buradan alacağımız neticenin bölgede yeni bir oluşuma fırsat vereceğine inanıyorum. Zelenski'yle olan görüşmede bende bu umut doğdu. İnşallah sonu da hayır olur."

Ukrayna Savunma Bakanı, Erdoğan'ın ziyaretinden kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Rusya kabul ederse Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız" demişti.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Putin, Zelenskiy ile Türkiye'de görüşecek mi? Rusya'dan cevap geldi - Son Dakika Dünya


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