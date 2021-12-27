Ramazan Kadirov park gerilimini tırmandırıyor: Erdoğan'a seslendi

Aralık ayının başında Kocaeli'nde Körfez Belediyesi tarafından hizmete açılan 14 dönüm araziye sahip Cevher Dudayev Parkı'nın yarattığı gerilim dinmiyor…

Geçen hafta Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, park ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve Türkiye'yi hem eleştirmiş hem de tehdit etmişti. Grozni'deki bir parka PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın adını verme tehdidinde bulunarak misilleme yapabileceğinin sinyalini veren Kadirov, kişisel Telegram hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çok sert ifadeler kullanmıştı.

RUSYA DESTEK ÇIKMIŞTI

Türkiye'yi Rusya'ya şikayet eden Kadirov, geçen hafta istediğini de elde etmişti. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Peskov hem de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kadirov'a destek çıkarak Ankara'nın bu konuda harekete geçmesini istemişti.

Kocaeli Körfez Belediyesi tarafından yapılan Cevher Dudayev Parkı içi 3.5 milyon TL harcanmıştı.

Konuyla ilgili sıcak bir gelişme ise dün gece yaşandı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kadirov, Türkiye'den bu konuyla ilgili harekete geçmesini istedi. Kadirov, "Dışişleri Bakanlığı harekete geçti ve biz halen Türkiye'den bir yanıt bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"AKIL ALMAZ OLAY" DEDİ

Rus devlet televizyonu RIA Novosti'de yer alan haberde Kadirov'un "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğru karar vereceğini umut ediyorum. Türkiye'yi çok seviyoruz, zengin bir tarihi var, Müslüman mirası var. Dolayısıyla biz bu akıl almaz olay yüzünden ilişkilerimizin bozulmasını istemeyiz" dediği kaydedildi.