Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi

Riyad\'dan İran\'a misilleme mesajı: Yetki verildi
01.03.2026 19:53
Riyad\'dan İran\'a misilleme mesajı: Yetki verildi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın, Krallık'a yönelik saldırıları nedeniyle İran'a hedef alacak askeri misilleme için yetki verdiği iddia edildi. CNN, krallığın, güvenliğini hedef alan girişimlere karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğini belirttiğini duyurdu. Veliaht Prens'in askeri birimlere gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdiği ve olası karşılık seçeneklerinin değerlendirilmesi için yetki tanıdığı bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını "korkakça" olarak nitelendirerek olası askeri misilleme için yetki verdi. CNN'de canlı yayında konuşan kanalın uluslararası diplomatik editörü Nic Robertson, Riyad yönetiminin, krallığın güvenliğini hedef alan girişimlere karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğini açıkladığını duyurdu.

"İRAN'IN SALDIRISI EGEMENLİK İHLALİ"

Robertson'a göre Veliaht Prens, saldırıların sivil alanları ve kritik altyapıyı hedef almasını sert sözlerle eleştirdi. İran'ın eylemlerini "korkakça" olarak tanımlayan bin Salman, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ihlal edildiğini ve bunun cevapsız kalmayacağını ifade etti.

Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi

MİSİLLEME YETKİSİ VERİLDİ

Robertson'un aktardığına göre Veliaht Prens, askeri birimlere gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verirken, olası karşılık seçeneklerinin değerlendirilmesi için yetki tanıdı. Bu adım, Riyad'ın diplomatik tepkiden öteye geçebileceği şeklinde yorumlandı.

"GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINACAK"

Suudi yönetimi, krallığın kendini savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını vurguladı. Güvenlik birimlerinin yüksek alarma geçirildiği ve hava savunma sistemlerinin aktif tutulduğu belirtiliyor.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın doğrudan askeri karşılık vermesi halinde Körfez'de yeni bir cephe açılabileceği uyarısında bulunuyor. İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesi, Orta Doğu'daki dengeleri daha da kırılgan hale getirebilir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Arslan Mustafa Arslan:
    Müslümanı müslümana kırdırmak bu olsa gerek yazık bunun sonucu Allah katında hiç iyi bir sonuç vermeyecektir 25 1 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    Suudi Arabistanmı Müslüman ?? 21 5
  • Yunus Kaba Yunus Kaba:
    tüm ortaklar kankalar kendini belli ediyor aetık 20 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    salman trampa oğlu zaten ne bekliyorsunuz ki 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
