Rubio: Hürmüz Boğazı\'nda Kargaşa

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak uluslararası hukukun "çok açık" olduğunu ve "hiçbir ülkenin" uluslararası bir su yolunu kontrol edemeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Rubio, İran'ın, bu su yolunu kimlerin kullanabileceğini belirlemesine izin verilemeyeceğini vurguladı ve bunu "tamamen gayrimeşru" ve "kabul edilemez" bir suç olarak nitelendirdi.

Rubio, "Bir şey yapılması gerekiyor" dedi.

Bakan, bu nedenle ABD ordusunun "Özgürlük Projesi" adı verilen savunma operasyonunu genişleterek ticari gemileri boğazdan geçirmek için eşlik ettiğini açıkladı.

İran ise Hürmüz Boğazı'nı gemilere kapatmayı sürdüreceklerini açıkladı.

İran adına Pakistan'da ABD ile yapılan görüşmelere liderlik eden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz'deki durumu sürdürme kararında olduklarını söyledi.

5 Mayıs Salı günü X hesabından açıklama yapan Kalibaf, "Mevcut durumun devamının Amerika için tahammül edilemez olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve biz daha yeni başladık" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlarının tamamen "savunma amaçlı" olduğunu söyleyen Rubio, "Önce bize ateş açılmadıkça ateş açılmayacak. Sadece saldırıya uğrarsak karşılık veriyoruz" dedi.

İran'ın boğazda ABD gemilerine saldırması halinde Washington'un karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğini de ekledi:

"Bize ateş açılırsa karşılık veririz ve bunu ölümcül bir etkinlikle yaparız."

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta kendilerine saldırmasıyla birlikte boğazdan geçen trafiği ciddi şekilde kısıtladı.

ABD ise İran limanlarına abluka uyguluyor.

Bu küresel çapta petrol fiyatlarının zirveye çıkmasına neden oldu.

Rubio: Gemiler korsanlığın insafına kalmış durumda

Basın toplantısının başında Rubio, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin İran rejimi tarafından "ölüme terk edildiğini" söyledi.

Çatışmaya doğrudan dahil olmayan ülkelerin de artık yalnızca yüklerini değil, vatandaşlarının hayatlarını da kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Bu korsanlığın insafına kalmış durumdalar" diyen Rubio, yiyecek ve su stoklarının azalmasına dair endişeleri dile getirdi.

"En az 10 denizci şimdiden hayatını kaybetti" ifadelerini kullanan Rubio, bazı ülkelerin kendi bayraklarını taşıyan gemilerin güvenli şekilde geçişi için ABD'den yardım talep ettiğini söyledi.

Marco Rubio, İran'ın sağduyulu bir karar vererek "yeniden inşa, refah ve istikrara" götüren diplomatik yolu seçmesinin önemli olduğunu söyledi.

"İran müzakere masasına gelmeli ve şartları kabul etmeli" diye ekledi.

"Aksi takdirde artan izolasyon, ekonomik çöküş ve nihayetinde tam bir yenilgi söz konusu olacak" diyen Rubio, İran'ın doğru kararı almasını umduğunu ifade etti ve "Gerçekten ABD'nin kararlılığını sınamamalılar" dedi.

Özgürlük Projesi nedir?

Trump 4 Mayıs'ta Özgürlük Projesi'ni hayata geçireceklerini duyurdu.

Özgürlük Projesi ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemileri, donanma korumasında bölgeden çıkarmaya yönelik askeri planının adı.

Pentagon'da konuşan Savunma Bakanı Hegseth, Özgürlük Projesi'nin "geçici" olduğunu ve amacının, "İran'ın saldırganlığına karşı masum ticari deniz taşımacılığını korumak" olduğunu söyledi.

Hegseth, iki ABD bayraklı geminin boğazdan geçtiğini ve bunun da "geçiş hattının açık olduğunu" gösterdiğini, İranlıları da "utandırdığını" savundu.

Taşımacılık devi Maersk ABD bayraklı ticari gemilerinden birinin ABD ordusunun eşliğinde boğazdan çıktığını teyit etti.

İran yönetimiyse, ABD savaş gemisinin hedef alındığını ve bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tankerini vurduğunu duyurdu.

Öte yandan BAE topraklarındaki en büyük petrol tesisinin İran tarafından vurulduğunu da açıkladı. İran

Bu gelişmeyi Donald Trump'ın yedi İran "sürat teknesini vurulduğu" açıklaması izledi. İran bunu yalanladı.