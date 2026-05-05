Rubio: Hürmüz Boğazı'nda Kargaşa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Rubio: Hürmüz Boğazı'nda Kargaşa

Rubio: Hürmüz Boğazı\'nda Kargaşa
05.05.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol iddialarını reddetti, ABD'nin savunma amacıyla operasyonlar yaptığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak uluslararası hukukun "çok açık" olduğunu ve "hiçbir ülkenin" uluslararası bir su yolunu kontrol edemeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Rubio, İran'ın, bu su yolunu kimlerin kullanabileceğini belirlemesine izin verilemeyeceğini vurguladı ve bunu "tamamen gayrimeşru" ve "kabul edilemez" bir suç olarak nitelendirdi.

Rubio, "Bir şey yapılması gerekiyor" dedi.

Bakan, bu nedenle ABD ordusunun "Özgürlük Projesi" adı verilen savunma operasyonunu genişleterek ticari gemileri boğazdan geçirmek için eşlik ettiğini açıkladı.

İran ise Hürmüz Boğazı'nı gemilere kapatmayı sürdüreceklerini açıkladı.

İran adına Pakistan'da ABD ile yapılan görüşmelere liderlik eden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz'deki durumu sürdürme kararında olduklarını söyledi.

5 Mayıs Salı günü X hesabından açıklama yapan Kalibaf, "Mevcut durumun devamının Amerika için tahammül edilemez olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve biz daha yeni başladık" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlarının tamamen "savunma amaçlı" olduğunu söyleyen Rubio, "Önce bize ateş açılmadıkça ateş açılmayacak. Sadece saldırıya uğrarsak karşılık veriyoruz" dedi.

İran'ın boğazda ABD gemilerine saldırması halinde Washington'un karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğini de ekledi:

"Bize ateş açılırsa karşılık veririz ve bunu ölümcül bir etkinlikle yaparız."

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta kendilerine saldırmasıyla birlikte boğazdan geçen trafiği ciddi şekilde kısıtladı.

ABD ise İran limanlarına abluka uyguluyor.

Bu küresel çapta petrol fiyatlarının zirveye çıkmasına neden oldu.

Rubio: Gemiler korsanlığın insafına kalmış durumda

Basın toplantısının başında Rubio, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin İran rejimi tarafından "ölüme terk edildiğini" söyledi.

Çatışmaya doğrudan dahil olmayan ülkelerin de artık yalnızca yüklerini değil, vatandaşlarının hayatlarını da kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Bu korsanlığın insafına kalmış durumdalar" diyen Rubio, yiyecek ve su stoklarının azalmasına dair endişeleri dile getirdi.

"En az 10 denizci şimdiden hayatını kaybetti" ifadelerini kullanan Rubio, bazı ülkelerin kendi bayraklarını taşıyan gemilerin güvenli şekilde geçişi için ABD'den yardım talep ettiğini söyledi.

Marco Rubio, İran'ın sağduyulu bir karar vererek "yeniden inşa, refah ve istikrara" götüren diplomatik yolu seçmesinin önemli olduğunu söyledi.

"İran müzakere masasına gelmeli ve şartları kabul etmeli" diye ekledi.

"Aksi takdirde artan izolasyon, ekonomik çöküş ve nihayetinde tam bir yenilgi söz konusu olacak" diyen Rubio, İran'ın doğru kararı almasını umduğunu ifade etti ve "Gerçekten ABD'nin kararlılığını sınamamalılar" dedi.

Özgürlük Projesi nedir?

Trump 4 Mayıs'ta Özgürlük Projesi'ni hayata geçireceklerini duyurdu.

Özgürlük Projesi ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemileri, donanma korumasında bölgeden çıkarmaya yönelik askeri planının adı.

Pentagon'da konuşan Savunma Bakanı Hegseth, Özgürlük Projesi'nin "geçici" olduğunu ve amacının, "İran'ın saldırganlığına karşı masum ticari deniz taşımacılığını korumak" olduğunu söyledi.

Hegseth, iki ABD bayraklı geminin boğazdan geçtiğini ve bunun da "geçiş hattının açık olduğunu" gösterdiğini, İranlıları da "utandırdığını" savundu.

Taşımacılık devi Maersk ABD bayraklı ticari gemilerinden birinin ABD ordusunun eşliğinde boğazdan çıktığını teyit etti.

İran yönetimiyse, ABD savaş gemisinin hedef alındığını ve bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tankerini vurduğunu duyurdu.

Öte yandan BAE topraklarındaki en büyük petrol tesisinin İran tarafından vurulduğunu da açıkladı. İran

Bu gelişmeyi Donald Trump'ın yedi İran "sürat teknesini vurulduğu" açıklaması izledi. İran bunu yalanladı.

Kaynak: BBC

Denizcilik, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rubio: Hürmüz Boğazı'nda Kargaşa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor
Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesi yasak Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak
Spor salonunda skandal görüntü Kadınları gizlice kayda aldı Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı
Yer: Kayseri Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler Yer: Kayseri! Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:32:22. #7.12#
SON DAKİKA: Rubio: Hürmüz Boğazı'nda Kargaşa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.