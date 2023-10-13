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Rus diplomat, İstanbul'da ölü bulundu - Son Dakika

Rus diplomat, İstanbul'da ölü bulundu

Son Güncelleme: 13.10.2023 17:50

Büyükelçiler toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen 61 yaşındaki Rus diplomat, Taksim'de kaldığı otelde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği düşünülen diplomatın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Büyükelçiler toplantısına katılmak için dün İstanbul'a gelen 61 yaşındaki Rus diplomat, Taksim'de kaldığı otelde ölü bulundu. Kalp krizi geçirerek öldüğü düşünülen diplomatın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TOPLANTI İÇİN GELDİĞİ OTELDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığında Genel Müdür olan 61 yaşındaki diplomat Nikolai Kobrinets, büyükelçiler toplantısına katılmak üzere dün İstanbul'a geldi. Dün saat 14.00 sıralarında Taksim'de kalacağı otele gelen diplomat, burada konakladı. Sabah toplantıya gelmeyen diplomatı merak eden meslektaşları, otelinden kendisini sordurdu. Diplomata ulaşılamayınca otel görevlileri odaya girdi. Görevliler diplomatı yatakta hareketsiz görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri diplomatın hayatını kaybettiğini belirledi.

Büyükelçi Toplantısına Katılan Rus Diplomat İstanbul'da Ölü Bulundu

KALP KRİZİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Adli tabip, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemelerine göre diplomatın kalp krizi geçirerek öldüğü düşünülüyor. Çalışmaların ardından diplomatın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Büyükelçi Toplantısına Katılan Rus Diplomat İstanbul'da Ölü Bulundu
Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus diplomat, İstanbul'da ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus diplomat, İstanbul'da ölü bulundu - Son Dakika
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