Rusya bilinçli bir şekilde sivilleri öldürüyor! Ukrayna'da iki üniversite roketlerle vuruldu

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Dün bir iş merkezine düzenlenen füze saldırısı 3'ü çocuk 21 kişinin ölümüne neden oldu. 100'den fazla sivilin yaralandığı saldırının daha izleri silinmeden Ukrayna'dan bir saldırı haberi daha geldi.

10 ROKETLE HEDEF ALINDI

Rus ordusu, Mikolayiv kentindeki iki üniversite binasını roketlerle vurdu. Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Mikolayiv'i 10 roketle hedef aldığını açıkladı.

"ŞİMDİ DE EĞİTİMİMİZE SALDIRIYORLAR"

Vali Kim, "Bugün Rus teröristler Mikolayiv'deki en büyük iki üniversiteye saldırdı. Şimdi de eğitimimize saldırıyorlar" ifadelerini kullandı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anında binadan yoğun duman yükseldiği görülüyor.

RUSYA BARIŞ İÇİN 3 ŞART SUNDU

Dün gerçekleştirilen saldırının ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtti. Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizdi. Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ile Luhansk'taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

İşte bölgeden fotoğraflar;