Rusya\'da seçim komisyonu, savaş karşıtı muhalifin adaylığını reddetti

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Rusya'da seçim komisyonu, ülkede 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak başkanlık seçiminde savaş karşıtı muhalif Boris Nadezhdin'in adaylığını reddetti.

Muhalif seslerin bastırıldığı Rusya'da Nadezhdin, son dönemde Ukrayna savaşına ilişki getirdiği eleştirilerle tanındı.

Rusya Seçim Komisyonu, Nadezhdin'in adaylığı için sunulan 100 binden fazla destek imzasından 9 bininin geçersiz olduğunu söyleyerek başvurusunu reddetti.

Komisyon üyesi Andrei Shutov, 100 bin imza gerektiği ve yalnızca 95 bin 587 imza toplandığı için Nadezhdin'in aday olamayacağını söyledi.

Nadezhdin, bu iddialara itiraz etmeye çalıştı ancak komisyon itirazını da kabul etmedi.

Ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Nadezhdin, karara Yüksek Mahkeme'de itiraz edeceğini söyledi.

Nadezhdin, "Rusya genelinde 200 binden fazla imza topladım. Bu işlemi de açık ve dürüst bir şekilde gerçekleştirdik" dedi.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinde sadece Kremlin tarafından onaylanan adaylar yarışabiliyor ve bu yüzden seçim sonucundan şüphe duyulmuyor.

Aday listesinin Cumartesi günü açıklanması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2000'den bu yana ülkeyi yönetiyor.

Putin geçmişte birçok başkanlık seçimini rahatlıkla kazansa da son yıllarda ciddi bir muhalefetin seçimde yarışmasına izin verilmedi.

Kremlin seçimlerin adil olduğunu ve Putin'in gerçekten popüler olduğunu savunuyor.

Putin'in otoritesine karşı en büyük tehdit olarak görülen muhalefet lideri Aleksey Navalni 2021'den beri hapiste.

Ülkedeki pek çok diğer muhalif ise suikasta kurban gitti, hapis cezası aldı ya da sürgüne zorlandı.

'Putin'in Rusya'yı 6 yıl daha yönetemeyeceğinden eminim'

Boris Nadezhdin, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana hükümeti eleştiren az sayıda kişiden biri.

Adaylığı bazı muhalifler tarafından şüpheyle karşılansa da, tutuklu bulunan Aleksey Navalni tarafından desteklendi.

Eskiden milletvekili ve yerel meclis üyesi olan Nadezhdin, Kremlin'e yönelik eleştirileri şimdiye kadar hoşgörüyle karşılanan rejimin eski bir üyesi olarak görülüyor.

Nadezhdin ise 10 yıldır Putin'i eleştirdiğini söylüyor.

Geçen ay BBC'ye konuşan Nadezhdin seçilme şansı konusunda gerçekçi olmakla beraber, "Modern Rusya devletinin temel kurumlarını neredeyse yok etti. Benim işim bu kurumları restore etmek olacaktır" dedi ve şöyle devam etti:

"İlk görevim Ukrayna ile çatışmayı durdurmak ve ardından Rusya ile Batı toplumu arasında normal ilişkileri yeniden inşa etmek olur."

"Putin'in Rusya'yı 6 yıl daha yönetemeyeceğinden kesinlikle eminim" diyen Nadezhdin şunları söyledi:

"Giderek daha fazla insan onun Rusya'yı askeri zihniyete, otoriterliğe ve izolasyona sürüklediğini anlıyor."

Nadezhdin, savaş karşıtı bir platformda adaylığını öne koyan ilk kişi değil.

Aralık'ta eski gazeteci ve bağımsız siyasetçi Yekaterina Duntsova, adaylık başvurusunda hatalar olduğu gerekçesiyle seçim komisyonu tarafından reddedilmişti.