Rusya\'da Savaştan Dönen Askerlerin Şiddeti Artıyor

Dünya

Rusya’da, Ukrayna’daki savaştan dönen askerlerin gerçekleştirdiği şiddet vakalarının sayısı artıyor. Bağımsız bir internet sitesi olan Verstka, 242 kişinin savaştan dönen askerler tarafından öldürüldüğünü kaydetti. 227 kişinin de yaralandığı düşünülüyor.

Rusya’nın doğusundaki Artyom şehrinde yaşayan Irina, bu askerlerden biri tarafından saldırıya uğrayanlardan.

Irina, bir gece eğlenceden eve dönerken, “Özel askeri operasyondan bir gaziyim ve seni öldüreceğim” diyen bir adam tarafından dayak yedi.

Polisler olay yerine geldiğinde saldırgan Ukrayna’da savaştığına işaret eden bir belge göstererek kendisine bir şey olmayacağını iddia etti.

Irina’yı döven adam gibi çok sayıda kişinin hapishaneden savaş yüzünden salındığı kaydediliyor.

BBC, paralı asker şirketi Wagner'in Ukrayna’da savaşmaları için 48 bin mahkumu görevlendirdiğini tahmin ediyor.

Şirketin lideri Yevgeni Prigojin geçen yıl bir uçak kazasında öldükten sonra bu görevlendirmeleri Rusya Savunma Bakanlığı üstlendi.

Sosyolog Igor Eidman’a göre bu durum Rus toplumunu derinden etkiliyor.

“İyi ve kötünün ne olduğuna dair bütün geleneksel düşünceler birbirine girdi” diyen Eidman, “Korkunç suçlar işleyenler, katiller, tecavüzcüler, yamyamlar, pedofiller, sadece savaşa giderek ceza almaktan kurtulmuyor, aynı zamanda kahraman olarak övülüyorlar” saptamasında bulunuyor.

Devlet medyası, savaştan dönen askerleri kahraman olarak överken Rus lider Vladimir Putin de kendilerini “ülkenin yeni elit grubu” olarak tanımlıyor.

“Şiddet artacak”

Hapisten çıkanların suçları affediliyor.

Savaştan döndükten sonra tekrar suç işledikleri için hapse girenlerin yeniden savaşa giderek ceza yemekten ikinci defa kaçtığı kaydediliyor.

Novaya Gazeta gazetesine konuşan polis memuru Grigory, “Dört yıl önce bu kişiyi yedi yıl için hapse atabilirdim. Ancak şimdi tekrar karşıma çıkıyor ve, ‘Hiçbir şey yapamazsın, şimdi bizim zamanımız’ diyor” açıklamasında bulunuyor.

Mahkemeler de savaşa gitmiş olmayı daha az ceza vermek için kullanıyor.

Bazı vakalar ise mahkemeye bile varmıyor.

Yeni yasaya göre Rus ordusunu aşağılamak suç sayıldığı çoğu kişi mahkemeye bile gidemiyor.

Parmaklıkların Ardındaki Rusya ismindeki STK’nın başında bulunan Olga Romanova her türlü cezasızlığın suç sayısının artmasına yol açtığını aktarıyor.

Geçen yıl Rusya’da işlenen ciddi suçların oranı yüzde 10 arttı, bu yılın ilk yarısında ise hüküm giyen askerlerin sayısı iki katına çıktı.

Sosyolog Anna Kuleshova, şiddetin toplumda daha çok kabul gören bir hal aldığını vurguluyor:

“Bir kaide olarak şiddet büyük ihtimalle yayılacak, okulda, evde, ilişkilerde şiddet, krizleri çözmek için bir yol olarak görülecek. Bu da toplumun askerleşmesiyle gerçekleşiyor, muhafazakarlık ve savaşın romantikleştirilmesi yüzünden.”