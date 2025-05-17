Rusya'dan ateşkes şartı: Ukrayna, 5 bölgeden çekilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rusya'dan ateşkes şartı: Ukrayna, 5 bölgeden çekilecek

Rusya\'dan ateşkes şartı: Ukrayna, 5 bölgeden çekilecek

İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerinin perde arkası belli oldu. Ukraynalı bir kaynak, Rusya heyetinin İstanbul'daki müzakerelerde ateşkes için Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden tamamen çekilmesini şart koştuğunu öne sürdü.

17.05.2025 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmi açıklanmayan Ukraynalı bir kaynak, Rus heyetinin müzakerelerde ateşkesin gerçekleşmesi için Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini şart koştuğunu iddia etti.

RUSYA'DAN ATEŞKES İÇİN "5 BÖLGEDEN ÇEKİLİN" ŞARTI

Ukrayna'dan İstanbul'da gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. İsmi açıklanmayan Ukraynalı bir kaynak, Rus heyetinin müzakerelerde ateşkesin gerçekleşmesi için Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini şart koştuğunu iddia etti. Kaynak, "Rus heyeti, ateşkesin ancak bu çekilmeden sonra gerçekleşeceğini belirtti" ifadelerini kullanırken, taleplerin, geçtiğimiz ay ABD'nin Moskova ile yaptığı istişareler sonrasında önerdiği taslak barış anlaşmasının ötesine geçtiğini belirtti.

"MÜZAKERELER TAMAMEN KAPALI KAPILAR ARDINDA YÜRÜTÜLMELİ"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna tarafının açıklamalarına ilişkin soruları cevapsız bırakırken, müzakerelerin "tamamen kapalı kapılar ardında" yürütülmesi gerektiğini söyledi. Peskov, bir sonraki adımın esir takasının gerçekleştirilmesi ve taraflar arasında daha fazla çalışma yapılması olacağını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin mümkün olduğunu bildiren Peskov, bunun için "belirli anlaşmalara" varılması gerektiğini, fakat bu anlaşmaların ne olduğunu açıklamayacağını ifade etti.

TRUMP, PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan İstanbul zirvesine katılmayan Trump'tan ise yeni açıklama geldi. Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini söyledi. Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü saat 10.00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağım telefon görüşmesinin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin ölümüne neden olan "kan gölünün" durdurulması ve ticaret olacak" ifadelerini kullandı.

"UMARIM ATEŞKES GERÇEKLEŞİR"

Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de konuşacağını aktaran Trump, "Ardından Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim. Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir. Bu çok şiddetli savaş, hiç olmaması gereken bir savaş sona erer. Tanrı hepimizi korusun" açıklamasında bulundu.

PUTİN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti

ZELENSKİ GELDİ, PUTİN HEYET GÖNDERDİ

Putin'in çağrısının ardından Trump da Zelenski'ye bir çağrı yaparak görüşmeye gitmesini söylemişti. Ukrayna yönetimi de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Zelenski, çağrıya uyarak İstanbul'a gelirken; Putin görüşme için Türkiye'ye gelmeyerek bir heyet göndermişti. Zelenski de Putin'in katılmaması üzerine Türkiye'yi terk etmişti

TRUMP: BEN GİTMEZSEM PUTİN GİTMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İstanbul'a gelmeme kararının ardından gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebileceğini belirterek, "Ben gitmezsem Putin, gelmez demiştim, haklı çıktım" demişti.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Ancak heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAKAS KARARI ÇIKTI

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Zaporijya, İstanbul, Politika, Luhansk, Donetsk, Ukrayna, Herson, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan ateşkes şartı: Ukrayna, 5 bölgeden çekilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Moody’s, ABD’nin kredi notunu düşürdü Moody's, ABD'nin kredi notunu düşürdü
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti

22:14
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
21:22
Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti
Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti
19:32
İstanbul’da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs’tan itibaren greve gidiyor
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor
16:58
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni
09:35
Papa’nın geleceği İznik’te heyecanlandıran keşif
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
09:04
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
08:35
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
08:31
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 23:43:34. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya'dan ateşkes şartı: Ukrayna, 5 bölgeden çekilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.