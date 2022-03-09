Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklama: Amacımız hükümeti devirmek değil - Son Dakika

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Putin geri adım mı atıyor? Rusya, Ukrayna'yla ilgili hedeflerini değiştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna ile yapılacak bir sonraki müzakere turlarında ilerleme umduğunu belirtti.

"MÜZAKERLERDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAĞINI UMUYORUZ"

Ukrayna tarafına sivillerin güvenli geçişini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapma çağrısında bulunduklarını ifade eden Zaharova, "Bir sonraki müzakere turlarında daha önemli bir adım atılacağını umuyoruz." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında 7 Mart'taki üçüncü tur müzakerelerde bir miktar ilerleme kaydedildiğini dile getiren Zaharova, özellikle sivillerin çatışma bölgelerinden çıkışı için insani koridorlar konusunda gelişmeler olduğunu hatırlattı. Ukrayna'nın tarafsız statüye dönmesinin barışçıl müzakerelerle yapılmasının daha iyi olacağını söyleyen Zaharova, Ukraynalı yetkililerden de aynı tutuma sahip olmalarını beklediklerini ifade etti.

"HÜKÜMETİ DEVİRMEYİ AMAÇLAMIYORUZ"

Ukrayna'da Rus askeri birliklerinin görevinin halka yönelik olmadığını savunan Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ilişkin, "Hedef, Ukrayna'yı işgal etmeyi, devleti ve mevcut hükümeti devirmeyi içermiyor." diye konuştu.

"KORKULARIMIZ DOĞRULANDI"

Ukrayna'da ABD'nin özel servislerinin himayesinde askeri amaçlar için biyolojik materyaller geliştirildiğini çok defa dile getirdiklerini hatırlatan Zaharova, şunları kaydetti:

"Uzun süredir devam eden korkularımız doğrulandı. Bu, yalnızca Ukrayna topraklarında operasyonel olarak elde edilen materyal ve verilere dayanılarak değil, yalnızca Ukrayna'nın ilgili departmanlarının açıklamalarından değil, ayrıca ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland'ın konuşması sırasında doğrudan Washington'dan teyit edildi."

Ukrayna'da yabancı savaşçıların bulunduğunu belirten Zaharova, bu vatandaşların hayatları hakkında sorumluluk taşımadıklarını ifade etti.

"PARALI SAVAŞÇILAR YOK"

Zaharova, "Rus askerlerine karşı her türlü silahlı faaliyet derhal durdurulacak, yabancı gönüllü ve paralı savaşçılar yok edilecek." dedi.

PUTİN, UKRAYNA'YI NAZİZM'DEN ARINDIRMA SÖZÜ VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Ukrayna yönetimini Neo-nazizm'le suçlayıp amaçlarının Kiev yönetimini Neo-nazizm'den kurtarmak olduğunu belirtmişti. Putin ayrıca, Ukrayna halkına "Darbe yapın" çağrısında bulunmuştu.