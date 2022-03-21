Rusya'nın "Mariupol'den çekilin" talebini Ukrayna kabul etmedi! 300 bin kişilik kentte insani felaket yaşanıyor - Son Dakika
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BBC

Rusya'nın "Mariupol'den çekilin" talebini Ukrayna kabul etmedi! 300 bin kişilik kentte insani felaket yaşanıyor

21.03.2022 13:18

Rusya, kuşatma altında olan Mariupol'den insani koridorların oluşturulması ve sivillerin tahliye edilmesi için askerlerin çekilmesini ve silah bırakmasını talep etti. Ukrayna, şehrin Rus ordusuna teslim edilmesi anlamına gelen bu teklifi kabul etmedi. Hava bombardımanı altında olan şehre gıda ve ilaç girişi gerçekleşmiyor. Elektrik ve suyun da olmadığı kentte yaklaşık olarak 300 bin kişinin yaşadığı düşünülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, Mariupol'den Moskova saatiyle 10.00'da insani koridor açılabileceği; öncelikle Ukrayna ordusu askerlerinin ve yabancı paralı askerlerin şehirden çıkması durumunda 12.00'den itibaren de yolların mayınlardan arındırılabileceği ve gıda, ilaç ve diğer insani ihtiyaçları taşıyacak konvoyların şehre girebileceği açıklamada yer aldı.

Yanıtın sabah yerel saatle 05.00'e kadar verilmesi gerekiyordu. Ukrayna, stratejik önemdeki bu liman kentini teslim etmeyi reddetti. Açıklamayı yayımlayan Rus General Mikhail Mizintsev, şehirde bir insani felaketin yaşandığını ve tekliflerinin kabul edilmesi halinde sivillerin ülkenin batısı ve doğusuna doğru şehirden çıkabileceğini söyledi.

Ukrayna, Rusya'nın 'Mariupol'den çekilin' talebini reddetti! Şehirde ne elektrik var ne su, insani felaket yaşanıyor

"TESLİM OLMAK SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Teklife yanıt, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk'tan geldi. Vereshchuk, Mariupo'ü savunmaktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayak, "Teslim olmak ve silahları bırakmak söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Rusya'nın 'Mariupol'den çekilin' talebini reddetti! Şehirde ne elektrik var ne su, insani felaket yaşanıyor

MARİUPOL, RUSYA'NIN İLERLMESİ İÇİN KRİTİK KONUMDA

Güneydeki liman kenti Mariupol, Rusya'nın Odesa'ya ilerlemesi, Donbas bölgesiyle Ukrayna'nın diğer bölgeleri arasındaki bağlantıyı kesmesi için kritik önemde. Bu sebeple son dönemde en sert çatışmaların yaşandığı şehir oldu.

Ukrayna, Rusya'nın 'Mariupol'den çekilin' talebini reddetti! Şehirde insani felaket yaşanıyor, ne elektrik var ne su

ŞEHİR KUŞATILMIŞ DURUMDA

Birkaç haftadır Rus ordularının kuşattığı şehirde ısınma, su ve elektrik bulmak neredeyse imkansız. Şehrin her tarafında Rus askerleri olduğu için insani ihtiyaçların girişi ya da sivillerin çıkışı için uzlaşmak şart.

Ukrayna, Rusya'nın 'Mariupol'den çekilin' talebini reddetti! Şehirde ne elektrik var ne su, insani felaket yaşanıyor

BİNALARIN YÜZDE 90'I ZARAR GÖRDÜ

Tahminlere göre üç haftadır düzenlenen bombardımanda şehirdeki binaların yüzde 90'ı zarar gördü ya da tamamen yıkıldı. Ukraynalı yetkililer, şehirde en az 2.500 kişinin öldüğünü ifade ediyor. Şehirde geçen hafta 1.000'den fazla kişinin sığındığı bir tiyatro binası; pazar günü de 400 kişinin sığındığı bir sanat okulu vuruldu.

Ukrayna, Rusya'nın 'Mariupol'den çekilin' talebini reddetti! Şehirde ne elektrik var ne su, insani felaket yaşanıyor

SALDIRILAR YÜZÜNDEN TAHLİYELER TAMAMLANAMADI

Daha önce Mariupol'den insani koridor açılmasına karar verilmiş; ancak Rusya'nın bombardımanı yeniden başlayınca tahliyeler tamamlanamamıştı. Rusya ise, ateşkes ihlâli için Ukrayna'yı suçlamıştı. Pazar günü Ukraynalı yetkililer şehirden 3.985 kişinin çıktığını, bugün de 50 otobüsün sivilleri tahliye etmek üzere şehre gönderileceğini söyledi.

Ukrayna, Rusya'nın 'Mariupol'den çekilin' talebini reddetti! Şehirde ne elektrik var ne su, insani felaket yaşanıyor
Ukrayna, Rusya'nın 'Mariupol'den çekilin' talebini reddetti! Şehirde ne elektrik var ne su, insani felaket yaşanıyor
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SON DAKİKA: Rusya'nın "Mariupol'den çekilin" talebini Ukrayna kabul etmedi! 300 bin kişilik kentte insani felaket yaşanıyor - Son Dakika
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