Rus siyasetçiden gündem yaratan harita: Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Rus siyasetçiden gündem yaratan harita: Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü

28.07.2022 09:22

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in paylaştığı haritalar tepki çekti. Ukrayna'nın Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan olmak üzere 4 ülke tarafından bölüşüldüğünü iddia eden Rus siyasetçi, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlatılan savaş beşinci ayında devam ediyor. Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den Telegram kanalından tepki çeken bir paylaşım geldi.

'Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü' diyen Medvedev'in paylaştığı harita gündem yarattı

"BATILI ANALİSTLER BÖYLE BİR GELECEK BEKLİYOR"

Paylaşımın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapmasıyla, Rusya'nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceğini açıklamasından günler sonra gelmesi dikkat çekti.Medvedev, Ukrayna topraklarının çoğunun Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşüldüğü Avrupa haritasını yayınlayarak, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı.

'Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü' diyen Medvedev'in paylaştığı harita gündem yarattı

HARİTA ÜSTÜNE HARİTA PAYLAŞTI

Medvedev, "Psikotrop maddelerden etkilenen Ukrayna Devlet Başkanı'nın beyninde, ülkesinin parlak geleceğine ilişkin aşağıdaki tablo canlandı (Şekil 1)" diye yazdı.

'Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü' diyen Medvedev'in paylaştığı harita gündem yarattı

HARİTADA UKRAYNA YALNIZCA KİEV BÖLGESİNDEN OLUŞUYOR

Medvedev'in "Batılı uzmanlar durumun aslında böyle olacağını düşünüyor (Şekil 2)" diye gösterdiği ikinci haritada, Ukrayna'nın sadece Kiev bölgesinden oluştuğu, diğer bölgelerin Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında pay edildiği görülüyor.

'Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü' diyen Medvedev'in paylaştığı harita gündem yarattı

ZELENSKİ BAZI BÖLGELERİN GERİ ALINMASI EMRİNİ VERMİŞTİ

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov daha önce Batı medyasına verdiği bir demecinde, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Ukrayna birliklerine bir plan geliştirmeleri ve Rus ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri geri almaları emrini verdiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Erdoğan-Putin zirvesinde Bayraktar TB2 açıklaması: İşbirliği sürekli gündemimizde
YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna'da hastaneyi hedef aldı Rusya, Ukrayna'da hastaneyi hedef aldı Polonya'dan Ukrayna'ya ekipman desteği: PT-91 tankları gönderildi Polonya'dan Ukrayna'ya ekipman desteği: PT-91 tankları gönderildi

Macaristan, Romanya, Ukrayna, Polonya, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus siyasetçiden gündem yaratan harita: Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Ümit Özdağ, "Buraya Türklerin girmesi yasak" dediği gazinonun sahibi Türk çıkınca paylaşımını sildi
09:22 Rus siyasetçiden gündem yaratan harita: Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü
09:13 ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentilerden daha fazla azaldı
09:16 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e eleneceğini belirten astrolog bu yılın şampiyonunu da açıkladı
08:58 İş yerine 'kenevir' operasyonu! 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
08:57 Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Erdoğan-Putin zirvesinde Bayraktar TB2 açıklaması: İşbirliği sürekli gündemimizde
08:52 Bülent Ersoy tarafından uyarılan Hadise: Düşmanlığınız bile bir ödül ama mesajınız alınmıştır
08:31 Kim Min-Jae'den Gangnam Style dansı! Napoli'deki yeni arkadaşlarına yeteneklerini gösterdi
08:30 Petrol ve LPG piyasaları lisans yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı! İki aylık süre şartı esnetildi
04:26 Galvaniz fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi: 11 kişi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 09:34:35. #1.12#
SON DAKİKA: Rus siyasetçiden gündem yaratan harita: Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement