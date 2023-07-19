Rusya, Ukrayna limanlarına giden gemileri potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendirecek

Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatmayan Rusya, bu geceden itibaren Ukrayna limanlarına giden tüm gemileri potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendireceğini açıkladı.

TÜM GEMİLER, "POTANSİYEL ASKERİ YÜK TAŞIYICISI" OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Rusya Savunma Bakanlığı, bu geceden itibaren Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak değerlendirileceğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tahıl anlaşmasının sona erdiği ve Karadeniz'deki insani koridorların azaltıldığı belirtildi.

BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Bu kapsamda, Ukrayna limanlarına giden gemilere yönelik Rusya tarafından alınan kararın aktarıldığı açıklamada, "20 Temmuz 2023 saat 00.00'dan itibaren, Karadeniz'den Ukrayna limanlarına giden tüm gemiler potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendirilecek." ifadesine yer verildi.

"BAZI BÖLGELER SEYRÜSEFER İÇİN GEÇİCİ OLARAK TEHLİKELİ İLAN EDİLDİ"

Açıklamada, "Buna göre, bu tür gemilerin ülkeleri de Ukrayna ihtilafında Kiev rejimi tarafında yer almış kabul edilecek. Karadeniz'in kuzeybatısı ile güneydoğusunda uluslararası sularda bulunan bazı bölgeler de seyrüsefer için geçici olarak tehlikeli olarak ilan edilmiştir." denildi.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda konusunda yaşanan krizin çözülmesine yönelik Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla geçen yıl temmuz ayında Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak İstanbul'da "Müşterek Koordinasyon Merkezi" kuruldu. Tahıl ürünlerinin güvenli transferi buradan takip edilmeye başlandı. Dünya genelinde gıda krizi yaşanmasının önüne geçme amacıyla varılan mutabakat, sadece Ukrayna limanlarındaki gemilerin ayrılmasını değil, aynı zamanda İstanbul'da kontrolü yapılan gemilerin Ukrayna'ya tahıl sevkiyatını da kapsıyordu. Anlaşma bugüne kadar 3 defa uzatılmıştı.