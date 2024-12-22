Şam\'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı

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Suriye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkent Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

İLKLERİN ZİRVESİ

Fidan ile Şara arasındaki görüşmede bazı ilklerin de yaşandığı gözlendi. Protokolde daha önce Suriye bayrağından başka bayrak bulunmazken bu zirvede Türk bayrağının bulunduğu görüldü.

TÜRK BAYRAĞI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ziyaretteki Türk bayrağı detayı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin düzeyini gözler önüne serdi. Öte yandan Şara'nın Fidan görüşmesi sırasında takım elbisenin içine kravat takması da dikkatlerden kaçmadı.