Savaşın 29. gününde Ukrayna'da son durum: Rusya, Kiev'i bile kuşatamadı! Zelenski: Dünya savaşı durdurmalı - Son Dakika
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Savaşın 29. gününde Ukrayna'da son durum: Rusya, Kiev'i bile kuşatamadı! Zelenski: Dünya savaşı durdurmalı

24.03.2022 07:50

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'de bugün düzenlenecek üç zirveye işaret ederek, "Hepimiz Rusya'yı durdurmalıyız. Dünya bu savaşı durdurmalı. NATO, Avrupa Birliği ve G7'den anlamlı adımlar bekliyoruz" dedi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise, Rusya'nın başkent Kiev'i bile kuşatamadığına dikkat çekerek, Rus işgalinin başarısızlığına vurgu yaptı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya bir ay önce başlattığı savaş ve cephelerdeki son durumu değerlendirildi. Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediği, Kiev şehrini kuşatamadığı ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getirmediği belirtildi.

VAZGEÇMEDİKLERİ VURGULANDI

Açıklamada, Rusya'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol'u ele geçirmek amacıyla saldırıyı yeniden başlatma girişimlerinden vazgeçmediğine dikkat çekildi. Rusya Silahlı Kuvvetlerin cephedeki durumu iyileştirmek için, Ukrayna sınırlarına yeniden konuşlandırma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya bir ayda Kiev'i kuşatamadı

7 NOKTA TOPÇU ATIŞIYLA VURULDU

Son 24 saatte, Kalinovka, Gorinka, Puşa-Voditsa, Novıye Petrovtsi, Romanovka ve Kiev şehrinin kuzeydoğusunun topçu atışlarıyla vurulduğu hatırlatıldı. Mariupol'daki sivil altyapı tesislerinin de hava ve topçu atışları altında kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya bir ayda Kiev'i kuşatamadı

ZELENSKİ'DEN BİR AYLIK DEĞERLENDİRME

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmediğini belirterek, dünya kamuoyuna savaşı durdurmaları çağrısında bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 29. gününde sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülü mesajda ulusa seslenen Zelenski, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya acımasızca açtığı savaşta bir ayı geride bıraktıklarını belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya bir ayda Kiev'i kuşatamadı

"OĞULLARINIZI BU SAVAŞTAN KURTARIN"

Zelenski, "Ukrayna, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmedi. Şimdi bile, sizin topraklarınıza değil, topraklarımızdaki halkımıza barışı geri getirmek için her şey yapıyoruz. Kimilerinizin televizyon kanallarınızda gördüklerinden bıktığından eminim. Propagandacıların maaşları sizin vergilerinizden ödeniyor. Rusya vatandaşları daha da yoksullaşıyor. Her geçen gün hükümetinizin sizi daha da yoksullaştırmak, dünyadan izole etmek, kontrol etmek ve savaşa ölmeye göndermek için sizden vergi alması aptalca değil mi? Bu nedenle, barışı arzulayan Rusya vatandaşları oğullarınızı savaştan kurtarın. Onlara savaş hakkındaki gerçekleri anlatın. Savaşa vergilerinizi vermemek için Rusya'yı terk edin." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya bir ayda Kiev'i kuşatamadı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ SADECE BAŞLANGIÇ"

Rusya'nın savaşının sadece Ukrayna'ya karşı açılan bir savaştan ibaret olmadığına dikkati çeken Zelenski, şöyle devam etti; "Bu çok daha geniş. Rusya bu şekilde özgürlüğe karşı bir savaş başlattı. Ukrayna toprakları Rusya için sadece bir başlangıç. Rusya, Avrupa'daki ve dünyadaki tüm insanların özgürlüğünü almaya çalışıyor, Sadece kaba ve vahşi gücün önemli olduğunu, insanların ve bizi insan yapan her şeyin önemli olmadığını göstermeye çalışıyor. Hepimiz Rusya'yı durdurmalıyız, dünya savaşı durdurmalı. Ukrayna'yı desteklemek için çalışan herkese minnettarım ama savaş devam ediyor. Sivillere yönelik terör devam ediyor. Bir ay oldu. Bu çok uzun. Kalbim, Ukraynalıların kalbi ve dünyadaki tüm özgür insanların kalbi kırılıyor. Bu yüzden sizlerden savaşa karşı çıkmanızı istiyorum."

YORUMLAR
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Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Savaşın 29. gününde Ukrayna'da son durum: Rusya, Kiev'i bile kuşatamadı! Zelenski: Dünya savaşı durdurmalı - Son Dakika


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