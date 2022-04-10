Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da - Son Dakika
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Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da

10.04.2022 10:40

Rusya-Ukrayna savaşını 46. gününde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Harekatta istediği ilerlemeyi elde edemeyen Vladimir Putin savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov'a verdi. Rusya'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonu yöneten isim olan 60 yaşındaki Dvornikov, 2015 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren Rus askerlerini yönetmiş ve askerlerin sivillere ait olan bölgeleri vurduğu kayıtlara geçmişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus askerlerinin Kiev'de etkili olamaması ve savaşın başından beri Rusya'nın net bir toprak kazanımı elde edememesi üzerine Vladimir Putin'in yeni bir hamle yaptığı iddia edildi.

SAVAŞIN YÖNETİMİNİ DVORNİKOV'A VERDİ

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'in ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov'a verdiği belirtildi.

"GÖREV DEĞİŞİMİ KÖTÜ GİDİŞATIN GÖSTERGESİ"

Rusya'nın güney ordularını yöneten Dvornikov ile ilgili açıklama yapan bir yetkili, "Bu görev değişimi Rusya'nın savaşın gidişatının kötü olduğunu bildiğini gösteriyor. Bazı şeyleri farklı yapmaları gerekiyor" yorumunu yaptı.

İşgalin 46. gününde Rusya lideri Putin general değiştirdi! Tüm yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
Hakkında çok az bilgi olan Rus generalin Donbas bölgesine odaklanması bekleniyor.

SAVAŞIN DONBAS'A KAYMASI BEKLENİYOR

Sözcü'nün haberine göre Dvornikov ile savaşın Donbas bölgesine kaymasının beklendiği ve farklı cephelerde savaşmak yerine sadece o bölgede ilerleme sağlanmasının planlandığı kaydedildi.

ESAD'A DESTEK VEREN RUS ASKERLERİNİ YÖNETMİŞTİ

60 yaşındaki Dvornikov, Rusya'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonu yöneten isim olarak görevlendirilmişti. 2015 yılının Eylül ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren Rus askerlerini yöneten Dvornikov, Eylül 2015 ile Haziran 2016 tarihleri arasında bölgedeydi. O dönemde Dvornikov yönetimindeki askerlerin sivillerin olduğu bölgeleri vurduğu kayıtlara geçmiş ve Halep, Şam yönetimine Aralık 2016'da geçmişti. CNN'e konuşan yetkililer Mariupol'de de benzer bir taktik izleyen Rusya'nın bu şekilde saldırabileceğine dikkat çekti.

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Son Dakika Dünya Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da - Son Dakika


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