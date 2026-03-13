Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var - Son Dakika
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
13.03.2026 06:37
Savaşta 14. gün! Tahran\'ı vuran İsrail\'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 14. güne şiddetli çatışmalarla girildi. İsrail gece yarısı başkent Tahran'ın 11 ayrı bölgesini füzelerle vururken art arda büyük patlamalar meydana geldi. İran'ın bu saldırılara yanıtı gecikmezken, İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 59 kişi yaralandı.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş 14. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Bölgede tansiyon git gide yükselirken, gece yarısı taraflarda karşılıklı saldırılar geldi.

TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İran medyası, ABD ile İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İran medyası, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.

11 AYRI BÖLGEYİ VURDULAR

Asriran haber sitesi, Tahran'da meydana gelen patlamaların 11 ayrı bölgede gerçekleştiğini duyurdu. Bu bölgelerin, kentin kuzeyindeki Levasan, Zaferaniye, güneyindeki İslamşehr, Rey şehri, doğusundaki Tahranpars, Perdis ve batısındaki Punek, Merzdaran, Sohreverdi, Dovlet ve Naziabad olduğu kaydedildi. Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İRAN'DAN JET MİSİLLEME

İran, Tahran'a düzenlenen saldırıların ardından misilleme yapmakta gecikmedi. İran'dan İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı. İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi.

"SIĞINAKLARA GİDİN" ÇAĞRISI

İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD- İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD- İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Arda Büyük, Orta Doğu, Politika, İsrail, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
