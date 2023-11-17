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Seul'de İsrail'in saldırılarına tepki: 2 bin çift ayakkabı sergilendi - Son Dakika

Seul'de İsrail'in saldırılarına tepki: 2 bin çift ayakkabı sergilendi

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir meydana İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için 2 bin çift ayakkabı dizildi. Aktivistler tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıldı.

Seul\'de İsrail\'in saldırılarına tepki: 2 bin çift ayakkabı sergilendi
17.11.2023 10:38  - Güncelleme: 11:15

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama dünyanın dört bir yanından tepki geliyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir meydana İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için 2 bin çift ayakkabı dizildi.

MEYDANA 2 BİN ÇİFT AYAKKABI KONULDU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 42. gündür sürdürdüğü saldırılara uluslararası kamuoyunun tepkisi devam ediyor. İsrail'in saldırıların hayatını kaybedenler için Güney Kore'nin başkenti Seul'ün merkezindeki bir meydana 2 bin çift ayakkabı konuldu. Aktivistler tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıldı.

Seul'ün merkezine Filistin'de hayatını kaybedenlerin anısına 2 bin ayakkabı bırakıldı

"ÖLÜMLER SADECE BİR RAKAM DEĞİL"

Aktivist Han Soo-young, "75 yıldan fazladır İsrail işgali sırasında Gazze Şeridi, Batı Şeria'da öldürülenleri simgeleyen ayakkabıların önünde duruyoruz. Bu ayakkabılar ölümlerin sadece rakamlardan ibaret olmadığını gösterecek" ifadelerini kullandı. Ayakkabılar yerel saatle 20.00'ye kadar meydanda sergilenecek.

Seul'ün merkezine Filistin'de hayatını kaybedenlerin anısına 2 bin ayakkabı bırakıldı
Kaynak: İHA

Filistin, Gazze, Seul, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Seul'de İsrail'in saldırılarına tepki: 2 bin çift ayakkabı sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seul'de İsrail'in saldırılarına tepki: 2 bin çift ayakkabı sergilendi - Son Dakika
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