Bunu da mı bildiler? Simpsonlar'ın 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını önceden tahmin ettiği ileri sürüldü - Son Dakika
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Bunu da mı bildiler? Simpsonlar'ın 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını önceden tahmin ettiği ileri sürüldü

23.06.2023 11:10

"OceanGate Expeditions" adlı şirketin Titanik enkazına düzenlediği turlarda kullandığı Titan adlı denizaltı kayboldu. Yaşanan facia dünya gündemini sarsarken, Simpsonlar'ın 2006 yılında yayınlanan bir bölümde yaşananları tahmin ettiği ileri sürüldü. ABD'li yetkililer, Titanik enkazına 488 metre mesafede Titan'ı bulduklarını ve içindeki beş kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"OceanGate Expeditions" adlı şirketin Titanik enkazına düzenlediği turlarda kullandığı Titan adlı 6.4 metre uzunluğundaki denizaltı, dalıştan yaklaşık 2 saat sonra içindeki 5 kişiyle beraber pazar günü kayboldu. Yaşana facia dünya gündemini sarsarken akıllara Simpsonlar'ın 2006 yılında yayınlanan bir bölümde yaşananları getirdi! Simpsonlar'ın bu faciayı da tahmin ettiği ileri sürüldü.

2006 YILINDAKİ BÖLÜMÜ HATIRLATTI

ABD'li yetkililer, Titanik enkazına 488 metre mesafede Titan'ı bulduklarını ve içindeki beş kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bazı Simpsons hayranları, 2006'da yayınlanan bir bölümde kayıp Titan olayına ürkütücü derecede benzer bir hikayeyi hatırladı.

Kehanetleriyle ünlü Simpsonlar, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını bildi mi?

SÖZ KONUSU BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz konusu bölümde; aile reisi Homer Simpson, biyolojik babası Mason Fairbanks olduğuna inandığı bir adam tarafından bir maceraya atılıyor. Fairbanks, Homer'ı gemisine çıkarır ve ona batık geminin kayıp zümrüt hazinesi olan "Piso Mojado" dan bahseder. Mason ve Homer sonunda hazineyi bulmak için bireysel denizaltılarla okyanusun derinliklerine gitmeye karar verdiler. Ancak ikili ayrılınca ortalık karışır.

Kehanetleriyle ünlü Simpsonlar, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını bildi mi?

Homer bir mercanın içinde sıkışıp kalır ve damarındaki oksijen azaldıkça bilincini kaybetmeye başlar. Simpsons'ın babası sonunda üç gün sonra bir hastanede uyanır ve çetin sınavdan sağ kurtulur.

Kehanetleriyle ünlü Simpsonlar, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını bildi mi?
Kehanetleriyle ünlü Simpsonlar, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını bildi mi?
Kehanetleriyle ünlü Simpsonlar, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını bildi mi?
Kehanetleriyle ünlü Simpsonlar, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını bildi mi?
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: dunyayı yoneten sekıllendıren planlayan zengınler planını onceden sımpsonlarda gosterıyor bu kadar basıt tıtanıkte sabotajla batmıs zaten Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Bunu da mı bildiler? Simpsonlar'ın 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını önceden tahmin ettiği ileri sürüldü - Son Dakika


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