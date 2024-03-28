ABD'deki Baltimore Köprüsü'nün dev bir kargo gemisinin çarpmasıyla çökmesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken sosyal medya kullanıcıları, bu trajik olayı Simpsonlar'ın tahmin ettiğini öne sürdü.
Geminin, üzerindeki araç ve işçilerle birlikte saniyeler içinde yıkıldığı video internete düşmesiyle kısa sürede viral oldu. Buna ek olarak, geminin köprüye bilerek çarptığı gibi iddialar ortaya atan çok sayıda spekülatör de ortalığı karıştırmaya devam ediyor.
Bu anormallik çevrimiçi sohbetlere yol açarken bazı sosyal medya kullanıcıları popüler çizgi film The Simpsonlar'ın geçmiş bölümlerinden birinde köprünün çöküşüne değinildiğini yazdı.
Dünya üzerinde meydana gelen çok sayıda felaketi önceden bildiği konuşulan çizgi filmin 35. sezon 8. bölümünde Baltimore Köprüsü'nün yıkıldığını iddia eden kullanıcılara yanıt veren uzmanlar ise söz konusu bölümde yıkılan köprünün İskoçya'daki Forth Köprüsü olduğunu açıkladı. Uzmanlar dev bir kargo gemisinin yıktığı Baltimore gemisine çizgi filmin hiçbir bölümünde yer verilmediğini ifade ediyor.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne önceki gün yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı. Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.
Maryland Ulaşım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köprüye çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti. Kazanın ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.
Son Dakika › Dünya › Simpsonlar yine mi bildi? Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi - Son Dakika
Türkiye'nin iyilik gemisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından temel insani malzemelere ihtiyaç duyan Gazze'liler için Mersin Limanı'ndan yola çıkıyor. Bugüne kadar 13 kargo uçağı ve 7 gemi ile ihtiyaç sahibi Gazze'lilere ulaşan Türkiye, 125 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan bu 8. gemiyle yardımlarını sürdürüyor.
Ortadoğu'daki birçok ülkede yardım kuruluşları, Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapıyor. Bu yardımlar, bölgedeki insanların Ramazan ayını daha kolay geçirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32.490'a ulaştı.
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