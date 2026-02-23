Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Haberin Videosunu İzleyin
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
23.02.2026 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Haber Videosu

UNICEF için hazırladığı Ramazan videosunda, Türkiye'yi Gazze, Sudan ve Afrika gibi derin kriz bölgeleriyle aynı kefeye koyarak "Yardıma muhtaç" ülkeler arasında gösteren ünlü şarkıcı Hadise, geri adım attı. Hadise, UNICEF ile sonlandırdığını açıkladı.

Şarkıcı Hadise'nin UNICEF için hazırladığı Ramazan videosu, Türkiye'yi Gazze, Sudan ve Afrika gibi derin kriz ve savaş bölgeleriyle aynı kategoride "yardıma muhtaç" ülkeler arasında göstermesi sebebiyle büyük bir tartışma başlattı. Sosyal medyada hızla yayılan videoya, Türkiye'nin uluslararası arenadaki yardımsever profilini zedelediği gerekçesiyle tepki yükseldi.

HADİSE, UNICEF İLE BAĞINI SONLANDIRDI

Tepkilerin ardından Hadise geri adım attı. Hadise, UNICEF ile bağını sonlandırdığını açıkladı. Hadise açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim.

Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

Öte yandan tartışmalara yanıt veren Hadise, sürecin arka planını detaylarıyla paylaştı. Videoda kullanılan metnin UNICEF tarafından kendisine iletildiğini belirten sanatçı, çalışmanın temel amacının "Ramazan'da iyiliği birlikte büyütmek" mesajı olduğunu ifade etti.

Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

'BEN BU VATANA AŞIĞIM'

2022 yılından bu yana UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olarak görev yaptığını hatırlatan Hadise, özellikle deprem felaketinin ardından bölgeye giderek çocuklarla birebir vakit geçirdiğini ve yürütülen çalışmalara yakından tanıklık ettiğini söyledi. O günden bu yana çocuklar için daha fazla sorumluluk hissettiğini dile getiren sanatçı, yardım çağrılarının bu motivasyondan kaynaklandığını vurguladı.

"Ben bu vatana aşık bir kadınım" sözleriyle açıklamasında vatan sevgisini ön plana çıkaran Hadise, Türkiye'nin güçlü bir devlet geleneğine sahip olduğunu, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırdığını belirtti. Devlet kurumlarının çabalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da önemli bir rol üstlendiğini ifade eden sanatçı; Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı ve UNICEF gibi kuruluşların çalışmalarına dikkat çekti.

'DÜŞMANLAŞTIRICI DUYGULARDAN UZAK DURULMASI GEREK'

Açıklamasının sonunda Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yapan Hadise, öfke ve kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini belirterek, orucun yalnızca bedensel değil zihinsel ve kalbi bir arınma anlamı taşıdığını ifade etti. Sanatçı, tüm çocukların eşit, güvenli ve sevgi dolu bir dünyada yaşayabildiği bir gelecek temennisiyle sözlerini noktaladı.

Hadise'nin açıklama yaptığı metnin tamamı şu şekilde:

"2022 yılında Türkiye için UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak seçildim. O günden bu yana UNICEF ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için ihtiyaç duyulan alanlarda çok kıymetli çalışmalar yürüttük.

Deprem felaketinden sonra bölgeye gidip çocuklarımızla birebir vakit geçirdim. Düzenlenen eğitimlere, yapılan yardımlara; onların gözlerindeki korkuya ama aynı zamanda umuda yakından tanıklık ettim. O günlerden beri içimde tek bir duygu var: çocuklarımız için daha fazlasını yapabilmek.

"METİN UNICEF TARAFINDAN İLETİLDİ"

İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu: "Ramazan'da iyiliği birlikte büyütelim."

Ben bu vatana aşık bir kadınım. Türkiye'nin gerçeklerini bilen, bu gerçekleri görmezden gelmeyen ama her zaman çözümün bir parçası olmak isteyen bir kadınım.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE'

2019 yılında mülteci çocuklara kucak açmamız gerektiğini savunduğumda da niyetim aynıydı. Deprem döneminde hem Türkiye'de hem yurt dışında çocuklarımız için yardım toplarken de niyetim aynıydı. Bugün Ramazan ayında çocuklarımız için destek çağrısı yaparken de aynı yerdeyim.

Türkiye güçlü bir ülke. Devletiyle, milletiyle her zaman vatandaşının yanında olan bir ülke. Ülkemiz, dünyanın her yerine yardımlar götüren, ihtiyaç duyulduğu an herkesin yanında olan bir ülke.

Ülkemizde ve dünyada yardıma ihtiyaç duyan çok çocuğumuz, çok ailemiz var. Devletimizin çabaları, yaptıkları çok kıymetli. Bunun yanında yardım kuruluşlarının; Kızılay, UNICEF, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların destekleri de bir o kadar önemli. Bu kurumlara yapılan bağışların çocukların hayatında gerçek bir fark yarattığının en büyük şahidiyim.

'EUROVİSİYONDA ÜLKEMİ GURURLA SAVUNDUM'

Özellikle 22 yaşımda Eurovision'da ülkemi temsil ettiğim günden bu yana hangi platforma çıktıysam Türkiye'yi gururla savundum. Bundan sonra da savunmaya ve en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğim.

Ramazan ayında hepimizin öfke dolu cümlelerden, düşmanlaştırıcı duygulardan uzak durmasını diliyorum. Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır.

Duam; daha adil bir dünyada, tüm çocukların eşit şartlarda, güvenle ve sevgiyle yaşayabildiği bir gelecekte buluşabilmek."

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    özür dile yeterli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Edirne’de taşan su seviyesi yer yer 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor Edirne'de taşan su seviyesi yer yer 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına saatler kala iki sakatlık Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına saatler kala iki sakatlık
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan’da görülecek Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan'da görülecek
Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:55
44 yıllık gizemli cinayet, sigara izmariti ve DNA teknolojisiyle çözüldü
44 yıllık gizemli cinayet, sigara izmariti ve DNA teknolojisiyle çözüldü
18:30
Meksika’da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı
18:11
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
18:10
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor
Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:45
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 20:24:46. #7.11#
SON DAKİKA: Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.