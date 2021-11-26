Üye Girişi
Soçi'de önemli zirve! Putin, Aliyev ve Paşinyan görüştü, ortaya olumlu mesajlar çıktı - Son Dakika

Soçi'de önemli zirve! Putin, Aliyev ve Paşinyan görüştü, ortaya olumlu mesajlar çıktı

26.11.2021 18:57

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, uzun bir aradan sonra Rusya'nın Soçi şehrinde bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde Putin olumlu mesajlar verirken Aliyev ve Paşinyan, iki ülke arasındaki sınır hattının altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Putin, Aliyev ve Paşinyan'la görüşmesinde, Karabağ'da varılan anlaşmaların ardından önemli işler yapıldığını ancak bazı sorunların devam ettiğini söyledi.

PUTİN'DEN OLUMLU MESAJ

Azerbaycan-Ermenistan sınırında bazı trajik olayların da yaşandığını belirten Putin, "İnsanlar yaralanıyor, hayatlarını kaybediyor ve bu durum bizim dikkatimizi vermemiz gereken bir konu. Açıkçası tam da bu konu nedeniyle, gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için bugün bir araya geldik." dedi.

HUZURLU YAŞAM VURGUSU

Bölgede büyük çaplı askeri çatışmaların yaşanmadığına işaret eden Putin, "Rus barış gücü ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi çalışmalarını sürdürüyor. En önemlisi, gelecekte huzurlu bir yaşam için koşulların yaratılıyor olmasıdır." diye konuştu.

Rus, Azerbaycanlı ve Ermeni başbakan yardımcılarının başkanlık ettiği üçlü komisyonun da önemli aşamalar kaydettiğini anlatan Putin, "Yakın gelecekte, ulaşım bağlantılarının açılmasına yönelik uygun kararları alabileceğimize inanmak için sebepler var." ifadesini kullandı.

"ÇÖKMELERİNİ İSTEMEYİZ"

Putin, Rusya'nın da bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılmasına ilgi duyduğunu kaydederek, "Yüzyıllardır tek bir devletin parçası olarak bir aradaydık, çok derin tarihi bağlarımız var. Onların çökmesini istemeyiz. Tam tersine, onları onarmaya ve desteklemeye çalışmalıyız. Durumun normalleşmesine, olumlu yönde gelişmesine yönelik her iki taraftan da ilgisi var." dedi.

ALİYEV: SINIRLARIN BELİRLENMESİNİ KONUŞACAĞIZ

Aliyev, Rus barış gücünün (Karabağ'daki) faaliyetlerinden övgüyle bahsederek onların yıllarca dondurulmuş bir soruna sahip olması nedeniyle geçen yıl savaşın yaşandığı bölgenin güvenliğini sağladığını dile getirdi.

Azerbaycan'ın savaşın bitmesinin ardından geçen 1 yıl içinde hem savaşın sonuçlarının ortadan kaldırılması hem de ulaşım hatlarının açılması konusunda en yüksek düzeyde yapıcı tutum sergilediğini vurgulayan Aliyev, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin neredeyse tüm maddelerinin hayata geçirildiğini, fakat ulaşım hatlarıyla ilgili hususların henüz gerçekleşmediğini hatırlattı.

Aliyev, bugün hem ulaşım hatlarının açılmasını hem de Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırların belirlenmesi konusunu konuşacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Rusya'nın bu konudaki desteğini, danışmanlık desteğini takdir ediyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırlar belirlenmiş değil. Daha önce de kamuoyu önünde sınır hattının belirleme sürecine başlamaya hazır olduğumuzu beyan etmiştik. Ayrıca daha önce kamuoyu önünde Ermenistan'a, çatışmaya son vermek, karşılıklı olarak toprak bütünlüğü ve egemenliği tanımak, iki komşu olarak yaşamak, iki komşu gibi yaşamayı yeniden öğrenmek için barış anlaşması müzakerelerine başlamayı önermiştik."

PAŞİNYAN: SINIR HATTINI BELİRLEME SÜRECİNE HAZIRIZ

Paşinyan, Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına girdiğini iddia ederek, "Karabağ'da süreç arzu edildiği kadar istikrarlı bir durumda değil. 12 Mayıs'tan bu yana Ermenistan-Azerbaycan sınırında kriz durumu var." dedi.

Ulaşım bağlantılarının açılmasının, bölgede çözülmemiş tek sorun olmadığını öne süren Paşinyan, "Biliyorsunuz ki savaş esirleri, rehineler ve diğer tutuklularla ilgili bir sorun var ve bu çok önemli insani bir sorundur." diye konuştu.

Sınır hattının belirlenmesi konusuna destek verdiklerini anlatan Paşinyan, "Ermenistan'ın sınır hattını belirleme sürecini başlatmaya hazır olduğunu defalarca dile getirdim. Tüm ulaşım ve ekonomik bağlantıların açılması ve blokajların kaldırılması konusu da bizim için çok önemli ve bu sorunları çözmekle gerçekten ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Soçi'de önemli zirve! Putin, Aliyev ve Paşinyan görüştü, ortaya olumlu mesajlar çıktı
Soçi'de önemli zirve! Putin, Aliyev ve Paşinyan görüştü, ortaya olumlu mesajlar çıktı

Vladimir Putin, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Soçi'de önemli zirve! Putin, Aliyev ve Paşinyan görüştü, ortaya olumlu mesajlar çıktı - Son Dakika Dünya


Son Dakika

Tarkan'ın firari kuzeni yakalandı! Servet Tevetoğlu cinayetten yargılanıyordu 18:53 Tarkan'ın firari kuzeni yakalandı! Servet Tevetoğlu cinayetten yargılanıyordu Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek 17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı 16:28 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak 15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba

Son Dakika Haberleri
18:57 Soçi'de önemli zirve! Putin, Aliyev ve Paşinyan görüştü, ortaya olumlu mesajlar çıktı
18:53 Tarkan'ın firari kuzeni yakalandı! Servet Tevetoğlu cinayetten yargılanıyordu
18:32 Trabzon'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı
18:22 Ankara'da 2 yılın ardından toplu taşıma biletlerine zam geliyor
18:21 Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti
17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek
17:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı
17:20 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı
17:20 UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi
17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi
Antalya'da ilginç olay! Rus kadın, cuma namazı sırasında cemaatin önünde bale yapıp, camiye sığındı Antalya'da ilginç olay! Rus kadın, cuma namazı sırasında cemaatin önünde bale yapıp, camiye sığındı         
19:06
Kıskançlık baba ve oğlunu birbirine düşürdü! Yaşadıkları tartışmada kan döküldü Kıskançlık baba ve oğlunu birbirine düşürdü! Yaşadıkları tartışmada kan döküldü         
17:46
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 19:11:27. #1.12#
SON DAKİKA: Soçi'de önemli zirve! Putin, Aliyev ve Paşinyan görüştü, ortaya olumlu mesajlar çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement