Son dakika! Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard 2 tank sevkiyatına onay

Ukrayna'nın Rusya ile uzun süredir devam eden savaşta Almanya'dan yoğun bir talepte bulunduğu ancak sevkiyatına izin verilmeyen Leopard 2 tankları için sonunda onay çıktı.

BAŞBAKAN SCHOLZ SONUNDA İKNA OLDU

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının sevkiyatına onay verdi. İlk etapta, Ukrayna'ya 14 Leopard 2 tankı gönderilecek. Alman hükümeti ayrıca, bu tanklara sahip başka ülkelerin de Ukrayna'ya sevkiyatına izin verecek.

UKRAYNA'YA SİLAH YAĞACAK

ABD, ordu envanterinden Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıklamıştı. Pentagon paketin içeriğine ilişkin detayları kalem kalem paylaşırken, aynı gün 11 Avrupa ülkesi de Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderme kararı almıştı.

RUSYA ALMANYA'YI UYARMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu teslimatların Berlin ile Moskova arasında, gelecekteki ilişkilere iyi bir şey getirmeyeceğini belirtmiş, Alman tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin iki ülke ilişkilerinde kalıcı bir iz bırakacağının altını çizmişti.

LEOPARD 2 TANKI ÖZELLİKLERİ

- 60 ton ağırlığında, yaklaşık 10 metre uzunluğunda olan Leopard 2, dünyanın en iyi muharebe tanklarından biri olarak kabul edilirken, Alman yapımı tanklar, Ukrayna'ya destek tartışmasının odak noktası haline geldi. Afganistan ve Suriye'de kullanılan Leopard tanklarının yaklaşık üçte ikisi hala Avrupa'da bulunuyor. Leopard 2'nin bakım ve onarımının diğer tanklara göre kolay olduğu ifade ediliyor.

- En başarılı modern tasarıma sahip olan Leopard 2, Batı Almanya'da üretildiği 1979'dan beri hem ülke içinde hem de dışındaki birçok silahlı kuvvetin hizmetinde sayısız modernizasyondan geçti.

UKRAYNA'DA 100 TANKA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Leopard 2 tanklarının Ukrayna'daki savaşta önemli bir etkiye sahip olması için yaklaşık 100 tanka ihtiyaç duyuluyor. Bunun için Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilmek üzere bir tank havuzu oluşturulması gerekiyor.

Dünya çapında 20 ülke, Almanya'da üretilen modern Leopard 2 tanklarına sahip. Satış sözleşmesine göre, Ukrayna'ya herhangi bir Leopard tank teslimatı için hangi ülke olursa olsun Alman hükümetinden onay alması gerekiyor

Rusya-Ukrayna savaşının ardından silah alımlarını ve askeri hazırlıklarını agresif bir şekilde artıran Avrupa ülkeleri, böylelikle Ukrayna'ya Rusya'ya karşı direnişinde yardımcı olmayı amaçlıyor. Avrupa Savunma Ajansı'na göre, kıtanın askeri harcamaları, 2021'de önceki yıla göre yüzde 6 artışla 231 milyar dolara yükselerek art arda 7 yıl artış kaydetti.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ TANE LEOPARD TANKI BULUNUYOR?