Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye resti çekti: Türkiye'den kopmanın gayreti içindeler, gerekirse yolları ayırabiliriz - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye resti çekti: Türkiye'den kopmanın gayreti içindeler, gerekirse yolları ayırabiliriz

Son Güncelleme: 16.09.2023 13:50

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının Avrupa Parlamentosu'nun raporuyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içinde. Avrupa Birliği'yle gerekirse yolları ayırabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunacak. Hareket öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda yer alan "AB üyeliği mevcut şartlarda başlayamaz" ifadelerine tepki gösteren Erdoğan, "Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içinde. Avrupa Birliği'yle gerekirse yolları ayırabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Her yıl olduğu gibi bu sene de ABD'de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak. Genel kurul görüşmelerinin ilk gününde 19 Eylül salı günü Genel Kurula hitap edeceğim. bu vesileyle uluslararası gündemdeki temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağız. Mevcut küresel sınamalar karşısında Türkiye'nin oynadığı kritik rolü vurgulayacağız.

YATIRIM GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Genel kurul marjında çok sayıda ülkeden mevkidaşlarımla görüşmeler gerçekleştireceğim. Ziyaretimizde ABD'de yaşayan vatandaşlarımızla birlikte soydaş topluluklarla da bir araya geleceğiz. Ayrıca düşünce kuruluşu temsilcileri ile de istişarelerimiz olacak. ABD iş dünyasının seçkin üyeleri ile görüşecek Türkiye'deki yatırımlarını artırma noktasında konuları ele alacağız. Dünya 5'ten büyüktür tezimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. BM Genel Sekreteri bu konuda çok net bir tavır ortaya koydu.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile görüşme talep ettik. Putin sayın Aliyev, şahsım ve Paşinyan hep birlikte 4'lü olarak böyle bir toplantıyı yapalım. Adımı da ona göre atalım' diye teklifte bulundum. Henüz bize olumlu, olumsuz dönüş olmadı. Konuyla ilgili sayın Aliyev ile de görüşeceğiz, olgunlaştıracağız ve gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmeli. İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın, teröristleri gösteriye sevk ediyorlarsa bunlar görevlerini yerine getirmiyor demektir. O zaman bize verilen sözler tutulmuyor. Benim parlamentom bu konuda nasıl bir tavır takınır bunu herkes takdir etsin. F-16'larla ilgili ne deniyor Temsilciler Meclisi karar vermeden olmaz. Orada Temsilciler Meclisi varsa burada da parlamento var. Parlamentomuzdan nasıl bir karar çıkar, o parlamentomuzun takdiridir.

AB'YE REST

Benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız, Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz."

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye resti çekti: Türkiye'den kopmanın gayreti içindeler, gerekirse yolları ayırabiliriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye resti çekti: Türkiye'den kopmanın gayreti içindeler, gerekirse yolları ayırabiliriz - Son Dakika
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