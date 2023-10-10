Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem İsrail'e hem de ABD'ye tepki: Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, elektrik yok! Hani insan hakları?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında İsrail-Hamas gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak İsrail yönetimine sert tepki gösterdi.

"HANİ İNSAN HAKLARI?"

Gazze Şeridi'nin İsrail ordusu tarafından yoğun şekilde bombalanmasını gündemine alan Erdoğan, Gazze'ye uygulanan ablukaya da değinerek, "Adil karar vermemiz gerekiyor. Burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir? İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada ciddi bir kayıp sadece Hamas'ın son aldığım bilgiler 750 civarında ölüm, 2 bin civarında yaralı var. Bugünkü rakamları henüz alamadım. Bunun karşısında İsrail tarafında da yine ölümler, yaralılar vesaire var. Fakat buraya nasıl geldik? Bu bir günde mi oldu? Yıllardır bu işin ne yazık ki bir bedeli oldu. Yıllardır buralarda sürekli ölümlerle karşı karşıya kalındı. Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde elektriği, suyu kesemezsiniz. Şu anda Gazze'de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef! Ama acımasızca ibadethaneler, hastaneler hepsi vuruluyor. Bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor" dedi.

"ABD'NİN UÇAK GEMİSİNİN İSRAİL'DE NE İŞİ VAR?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, ABD yönetiminin İsrail'e destek için bölgeye donanma göndermesine de sert çıktı. Erdoğan, konuşmasında, "İkili görüşmemizde değerli dostumuza söyledim. Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün artık Gazze'yi, etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Şu anda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım; bir Suriye'de bugün 20'nin üzerinde Amerika'nın üssü var. Suriye'de Amerika'nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? 23 üs. Bütün bunları değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil m? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz? İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor maalesef Suriye'de olsun, Ortadoğu'da olsun buraları kan gölüne dönüştürüyor. Bunları görelim. Adil bir dünya mümkün diye kitabımı değerli dostuma da hediye ettim. Bu adil dünyayı kurmamız lazım. Başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 830 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.