Ermenistan Parlamentosu, Rusya lideri Putin hakkında verdiği yakalama kararını onayladı

Ermenistan Parlamentosu, Rusya'nın ciddi uyarılarına rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kuruluş belgesi olan Roma Statüsü'nü bugün onayladı. Oylamada 60 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 14 milletvekili ise reddetti. Alınan kararla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhtemel bir Ermenistan ziyaretinde tutuklanması gerekecek.
Rusya, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmasına öteden beri karşı çıkıyor. Ermenistan, UCM Roma Statüsü'nü onaylamaya hazırlanırken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu adıma "son derece düşmanca bir karar" diyerek tepki göstermişti.
Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler son dönemde gerginleşirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da son olarak "dost olmayan" adımlar attığı gerekçesiyle Ermenistan'a nota vermişti.
UCM, mart ayında, "çocukların Ukrayna'dan kaçırılması ve zorla sınır dışı edilmesiyle" bağlantılı olarak hem Putin hem de Rusya'nın çocuk haklarından sorumlu komiseri Maria Lvova-Belova hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
Ermenistan, Roma Statüsü'nü 1999'da imzalamasına rağmen Anayasa Mahkemesi, 2004'te aldığı karar uyarınca statüyü Ermenistan Anayasası'na aykırı bulmuştu.
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