Ermenistan Parlamentosu, Rusya lideri Putin hakkında verdiği yakalama kararını onayladı - Son Dakika

Ermenistan Parlamentosu, Rusya lideri Putin hakkında verdiği yakalama kararını onayladı

Son Güncelleme: 03.10.2023 13:20

Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya lideri Putin'in yakalama kararını da içeren Roma Statüsü'nü onayladı. Böylece Putin Ermenistan'a ayak basar basmaz tutuklanacak.

Ermenistan Parlamentosu, Rusya'nın ciddi uyarılarına rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kuruluş belgesi olan Roma Statüsü'nü bugün onayladı. Oylamada 60 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 14 milletvekili ise reddetti. Alınan kararla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhtemel bir Ermenistan ziyaretinde tutuklanması gerekecek.

RUSYA'DAN "DÜŞMANCA BİR HAREKET" TEPKİSİ

Rusya, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmasına öteden beri karşı çıkıyor. Ermenistan, UCM Roma Statüsü'nü onaylamaya hazırlanırken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu adıma "son derece düşmanca bir karar" diyerek tepki göstermişti.

RUSYA'DAN ERMENİSTAN'A NOTA

Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler son dönemde gerginleşirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da son olarak "dost olmayan" adımlar attığı gerekçesiyle Ermenistan'a nota vermişti.

PUTİN HAKKINDA NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALINDI?

UCM, mart ayında, "çocukların Ukrayna'dan kaçırılması ve zorla sınır dışı edilmesiyle" bağlantılı olarak hem Putin hem de Rusya'nın çocuk haklarından sorumlu komiseri Maria Lvova-Belova hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ANAYASA MAHKEMESİ STATÜYÜ AYKIRI BULMUŞTU

Ermenistan, Roma Statüsü'nü 1999'da imzalamasına rağmen Anayasa Mahkemesi, 2004'te aldığı karar uyarınca statüyü Ermenistan Anayasası'na aykırı bulmuştu.

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Son Dakika Dünya Ermenistan Parlamentosu, Rusya lideri Putin hakkında verdiği yakalama kararını onayladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan Parlamentosu, Rusya lideri Putin hakkında verdiği yakalama kararını onayladı - Son Dakika
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