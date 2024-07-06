Sosyalist Enternasyonal'den CHP'ye Avrupa Birliği üyelik sürecinde destek - Son Dakika
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Dünya

Sosyalist Enternasyonal'den CHP'ye Avrupa Birliği üyelik sürecinde destek

Sosyalist Enternasyonal\'den CHP\'ye Avrupa Birliği üyelik sürecinde destek

Sosyalist Enternasyonal'in Bükreş'te yapılan Avrupa Komitesi toplantısında yayımlanan Bükreş Deklarasyonu'nda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin mücadelesine destek ifadeleri yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deklarasyonun kabul edilmesini kritik bir adım olarak değerlendirdi. Ayrıca, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Sosyalist Enternasyonal ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalist Grup arasındaki ilişkileri yürütme görevine getirildi.

06.07.2024 17:18
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı Sosyalist Enternasyonal'in Bükreş'te yapılan Avrupa Komitesi toplantısında yayımlanan Bükreş Deklarasyonuna, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesine dikkat çekici destek ifadeleri eklendi. Özel, deklarasyona ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Bunu hem partimiz hem Türkiye için kritik bir adım olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

SOSYALİST ENTERNASYONAL'DEN CHP'YE TAM DESTEK

Sosyalist Enternasyonal'in Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Komitesi toplantısında yayımlanan Bükreş deklarasyonunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçim başarısı ve Türkiye'nin AB sürecine ilişkin önemli vurgular yer aldı. Genel Başkan Özel'in ve CHP heyetinin girişimiyle deklarasyona eklenen ilgili bölümle, sol sosyal demokrat partiler nezdinde AB yolculuğuna dikkat çekildi. Oy birliği ile kabul edilen deklarasyonda, "Türkiye'den üye partimiz CHP'yi son yerel seçimlerdeki etkileyici zaferlerinden dolayı tebrik ediyor ve Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde büyük atılıma yol açacak demokrasi ve reform mücadelesini destekliyoruz" ifadeleri yer aldı. Özel, Bükreş Deklarasyonu'nda bu bölümün yer almasına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Bunu hem partimiz hem Türkiye için kritik bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'nin haklarını Avrupa'da savunacağımızı pek çok kez söyledik. Bu kapsamda Sosyalist Enternasyonal'in Bükreş Deklarasyonu'nda böyle bir bölümün oy birliği ile kabul edilmiş olması çok önemlidir" ifadesini kullandı.

CHP'Lİ BÖKE'YE YENİ GÖREV

Toplantıda Sosyalist Enternasyonal ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalist Grup arasındaki ilişkileri yürütme görevine ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayek Böke getirildi. Özel'in Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'nı üstlenmesinin ardından Böke'nin de bu göreve getirilmesi Türkiye'nin ve CHP'nin uluslararası platformlarda etkinliğinin artması açısından önem taşıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Sosyalist Enternasyonal'den CHP'ye Avrupa Birliği üyelik sürecinde destek - Son Dakika

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