Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Haberin Videosunu İzleyin
Suriye\'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor
06.01.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Suriye\'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor
Haber Videosu

10 Mart mutabakatına uymayıp Suriye ordusuna entegre olmamakta ısrar eden terör örgütü SDG gerilimi artırdı. Suriye ordusu, terör örgütüne ait hedefleri top ve havan atışı ile vurmaya başladı.

Suriye ordusuna entegre olmakta ayak diretip 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'nin son saldırılarının ardından bir kez daha harekete geçildi. Suriye'den gelen görüntüler, ülkede gerilimin tırmandığını gözler önüne serdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG HEDEFLERİNE TOP ATIŞI

Suriye ordusu, Eşrefiye ve Şeyh Maksut bölgesinde bulunan terör örgütü SDG'ye ait yerleri hedef aldı. Terör örgütü mevzileri, top ve havan atışı ile vurdu.

NE OLMUŞTU?

10 Mart mutabakatına göre yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olması beklenen terör örgütü SDG bu şarta yanaşmamış ve bu durum büyük bir krize dönüşmüştü. Bölgedeki saldırılarına devam eden SDG, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA ile hedef almıştı.

ERDOĞAN: 10 MART MUTABAKATINA UYULMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "16. Büyükelçiler Konferansı"nda dikkat çeken bir mesaj vermişti. Erdoğan "10 Mart Mutabakatı'nın mutlaka uygulanması gerekiyor. İsrail'in saldırıları Suriye önünde engeldir. Suriye'nin parçalanmasından kimin çıkar sağlayacağı açıktır" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN GÜLER: HİÇBİR TERÖR YAPILANMASINA İZİN VERMEYİZ

Milli Savunma Bakanı Güler'den de Suriye'de terör örgütü SDG'ye yönelik dikkat çeken bir uyarı gelmişti. Yaşar Güler "Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için terör örgütü PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uygun olarak başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde derhal terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler" demişti.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin kalıcı biçimde tesis edilmesi için Suriye'deki silahlı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması gerektiğini belirten Güler, "Örgütün de kendi içinden gelen silah bırakma ve entegrasyon çağrılarını dikkate alarak dış müdahaleleri engelleyecek şekilde bu dönüşümü geciktirmeden tamamlamasını bekliyoruz." diye konuşmuştu. Güler, hangi isim altında olursa olsun bölgedeki huzuru tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasının devamına izin verilmeyeceğini söylemişti. Güler, "Son dönemde yapılan bazı açıklamalar ve uluslararası medyada yer alan analizler YPG-SDG terör örgütünün bölgesel aktörler tarafından bir aparat olarak kullanılmaya çalışılarak yeni jeopolitik mühendisliklere zemin hazırlanmak istendiğini de göstermektedir. Bu durum yalnızca Suriye için değil Türkiye'nin millî güvenliğine yönelik de doğrudan bir tehdittir" demişti.

BÖLGEYE 80 BİN KİŞİLİK ORDU GÖNDERİLECEK

Suriye ordusu ise terör örgütü PKK-SDG yapılanmasına verilen sürenin dolmasıyla birlikte kapsamlı bir operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Bu hatta 7 tümen ve yaklaşık 80 bin askerin sevk edilmesi planlanıyor. Gelişmelere göre bu sayının daha da artabileceği, operasyonda ağır silahların yanı sıra insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçaklarının da kullanılacağı belirtildi. Deyrizor, Tişrin-Karakozak, Tabka, Halsa, Ayn İsa ve Rakka cephelerinde gözetleme amaçlı İHA–SİHA uçuşları yoğunlaştırılırken, öncü birliklerin nokta tayinleri yapıldı.

10 MART MUTABAKATI NEDİR?

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG'li Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta sekiz maddelik entegrasyon anlaşması imzalanmıştı. Mutabakata varılan anlaşma maddeleri şöyleydi:

"-Tüm Suriyelilerin siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına liyakat temelinde, dini veya etnik ayrımcılık yapılmaksızın katılma haklarının garanti altına alınması.

-Kürt toplumunun Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve vatandaşlık haklarının ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

-Silahlı çatışmaların sona erdirilmesi için Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edilmesi.

-Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devlet yönetimine entegre edilmesi.

-Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin şehirlerine ve köylerine dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının sağlanması.

-Suriye Devleti'nin Esad rejiminin kalıntılarına ve Suriye'nin güvenliği ve birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi.

-Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında ayrışma yaratmaya yönelik çağrıların, nefret söylemlerinin ve nifak tohumları ekme girişimlerinin reddedilmesi.

-Yürütme komitelerinin, anlaşmanın en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürmesi."

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    Allahu ekber gazanız mübarek olsun 49 61 Yanıtla
  • 1234 1234:
    bunlar adam olmaz gaza geliyorlar vurun gitsin 53 43 Yanıtla
  • Abdullah Söylemez Abdullah Söylemez:
    İşit harekete geçmiş 26 13 Yanıtla
  • Halil Kaya Halil Kaya:
    göçebeler yine bir ağızdan konuşuyor 24 0 Yanıtla
  • Alper Elma Alper Elma:
    hepsini temizleyin bir tane bile kalmasin 8 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat
Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
ABD’den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
Eski CHP’li başkan ofisinde ölü bulundu Eski CHP'li başkan ofisinde ölü bulundu
Süper Kupa’da finalin adı belli oldu Fenerbahçe, Samsunspor’u 2 golle geçti Süper Kupa'da finalin adı belli oldu! Fenerbahçe, Samsunspor'u 2 golle geçti
Define avının sonu kötü bitti Patlayıcı infilak etti Define avının sonu kötü bitti! Patlayıcı infilak etti

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
23:15
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray’a dikti
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray'a dikti
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:20
Süper Kupa’da finalin adı belli oldu Fenerbahçe, Samsunspor’u 2 golle geçti
Süper Kupa'da finalin adı belli oldu! Fenerbahçe, Samsunspor'u 2 golle geçti
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
22:14
Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti’ye geçiyor: Yuvamıza dönüyoruz
Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye geçiyor: Yuvamıza dönüyoruz
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:34:03. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.