Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu - Son Dakika
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Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu

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Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar serbest bırakıldı. Hapishanedeki birçok hükümlünün 'gizli yeraltı hücrelerine hapsedildiği' iddiası ise dünyanın gündemine oturdu. Yerel kaynaklara göre, alt katlarına erişim sağlandı ve yeraltı hücrelerine giden giriş kapısı bulundu.

09.12.2024 22:58  Güncelleme: 23:14
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Suriye'de silahlı muhalif grupların başkent Şam'ı ele geçirmesi ve 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar da serbest bırakıldı. Ancak hapishanedeki birçok hükümlünün 'gizli yeraltı hücrelerine hapsedildiği' yönündeki iddialar dünyanın gündemine oturdu.

100 BİNDEN FAZLA TUTUKLU İDDİASI

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, tutukluları serbest bırakma çabaları devam ederken bazı tutukluların "havalandırma eksikliği nedeniyle ölüm eşiğine geldiği" ifade ediliyor. Cezaevinden 100 binden fazla tutuklu bulunduğu ileri sürülüyor.

GİRİŞ KAPISI BULUNDU

Cezaevinin alt katlarına erişim sağlama çabaları başarıyla sonuçlandı. Yerel kaynaklara göre, yeraltı hücrelerine giden giriş kapısı bulundu. Görüntülerde giriş kapısını bulan çalışma ekibinin sevinç naraları attığı görüldü.

ESAD REJİMİNİN İŞKENCE MERKEZİ SEDNAYA

Uluslararası kuruluşların yayımladığı raporlara göre, başkent Şam'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı Sednaya Askeri Hapishanesi'nin Mart 2011'deki olayların ardından rejim karşıtı barışçıl göstericiler ve rejim karşıtı askeri unsurların tutulduğu üsse dönüştüğü belirtiliyor. Raporlarda, cezaevinde devrilen rejim yetkililerinin alıkoydukları binlerce kişinin öldürülmesini sessiz ve sistematik şekilde organize ettikleri aktarılıyor. Rejimin, cezaevinde "toplu idam" yoluyla yargısız infazlar gerçekleştirdiğini ortaya koyan raporlarda 2011 ile 2015 yılları arasında her hafta, bazen de iki haftada bir yaklaşık 50 kişinin asıldığı kaydedildi. Raporlar, ayrıca rejimin, Sednaya'da alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu, onlara defalarca işkence yaptığını ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor.

Suriye\'deki Sednaya Hapishanesi\'ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • özgür ertul:
    Just like " THE SHAWSHANK REDEMPTION [ ESARETİN BEDELİ ] " featuring MORGAN FREEMAN !.. 3 2 Yanıtla
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