Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi - Son Dakika
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Dünya

Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

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Suriye'de HTŞ'nin başını çektiği silahlı muhalif gruplar, üç gün gibi kısa bir süre içinde ciddi bir direnişle karşılaşmadan Halep'e girdi. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken ülkenin kuzeyini başkent Şam'a ve kıyı kenti Lazkiye'yi de ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e bağlayan M5 ve M4 otoyollarının Serakib ilçesi çevresinde birleştiği kavşağın muhaliflerce ele geçirilmesi Esad yönetiminin şah damarının kesilmesi olarak yorumlandı.

30.11.2024 10:02  Güncelleme: 10:18
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Suriye'nin kuzeyinde Beşar Esad rejiminin saldırılarına yanıt olarak Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı muhalif grupların başlattığı harekât dün üçüncü gününde de ilerlemesini sürdürdü. Muhaliflerin Halep'in kenar mahallelerinden Raşidin'de kontrol sağladığı, bölgede bulunan Rus kuvvetlerinin çekildiği, İran'a bağlı Şii gruplar ile Suriye ordusuna ait birliklerin Halep'te meskun mahal savaşına hazırlandığı ifade edildi.

"ESAD'IN ŞAH DAMARI KESİLDİ"

Halep Askeri Operasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada da kentin dış mahallelerinden El-Hamdaniye ve Yeni Halep'in özgürleştirildiği duyuruldu. Diğer yandan ülkenin kuzeyini başkent Şam'a ve kıyı kenti Lazkiye'yi de ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e bağlayan M5 ve M4 otoyollarının Serakib ilçesi çevresinde birleştiği kavşağın muhaliflerce ele geçirilmesi Esad yönetiminin şah damarının kesilmesi olarak yorumlandı. Operasyonun başlamasının ardından Ankara'dan yapılan açıklamada Halep'e yönelik operasyonun, Rusya, İran ve Türkiye'nin 2019'da kabul ettiği İdlib gerilimi azaltma bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı belirtilmişti ancak dünkü gelişmeler Soçi'de kabul edilen mutabakatın sınırlarının aşıldığı, bunun Suriye'deki dengelerin yeniden şekilleneceği anlamına geldiği değerlendiriliyor.

REJİM GÜÇLERİNİN OTORİTESİNİ SARSTILAR

Çarşamba günü Halep'in batı kırsalında muhalif gruplarca başlatılan operasyonun beklentilerin de önünde sonuç alması ve 72 saat gibi kısa bir sürede Halep'e ulaşılmasının rejimle birlikte bölgedeki İran ve Rus varlığının zayıfladığını gösterdiği kaydedildi. Saldırılar sonucu en az 250'den fazla rejim askeri etkisiz hale getirildi. Onlarca tank, zırhlı araç, obüs, tanksavar mermisi ve cephanelik muhalifler tarafından ele geçirildi. Öte yandan muhaliflerin PKK'nın Suriye kolu PYD/ YPG tarafından kontrol edilen Halep'in merkezindeki Şeyh Maksud mahallesi ile de mesafesinin azaldığı vurgulandı.

SİVİLLERİN TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORLAR

Muhalif güçler, Halep'in dış mahalleleri için tahliye emri çıkardı ve vatandaşlara güvenlik endişesinden dolayı bölgeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Halep Üniversitesi'ndeki öğrenciler de rejim güçlerince tahliye edildi. Şam rejiminden yapılan açıklamada ise kentin savunması için takviye birliklerin geldiği, muhaliflerin şehre henüz ulaşmadığı iddia edildi. Kentte yaklaşık bir milyon sivilin yaşadığı tahmin ediliyor.

RUSYA, HTŞ'YE YÖNELİK OPERASYON BAŞLATTI

Öte yandan; dün akşam Rus ordusu, Halep'te ilerleyen HTŞ'ye yönelik operasyon başlatıldığını ve hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İki askeri kaynak, Şam yönetiminin en önemli müttefiklerinden Rusya'nın muhalifleri durdurmak için Esad rejimine ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını aktardı.


Suriye\'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad\'ın şah damarı kesildi

Politika, Lazkiye, Güncel, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Ankara null:
    30milyon suriyeli turkiyeye geliyor otobus otobus 66 54 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    yeni din kardeşlerimizi sabirsizlikla bekliyoruz 59 38 Yanıtla
  • Ankara null:
    multeciler yolda 58 32 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Dinsizler konuşmuş 23 63 Yanıtla
  • Nurettin Temiz:
    Gelsinler Türkiye'ye Nede Olsa Din Kardeşlerimiz Dimi 50 29 Yanıtla
  • İBRAHİM AYDİN:
    Toplumca istemiyoruz yeter artık kiralık ev bulamıyorum 62 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kapıları kapatın yoksa işimiz zor niye ülkeleri için savaşmıyor bunlar anlamak mümkün değil 57 14 Yanıtla
  • Ali Kır:
    kapımız acıktır yazık günah şu kış günü çoluk çocuk dışarda kalmasınlar rabbim hepimiz yapdım eder 25 44 Yanıtla
  • özgür ertul:
    ALLAHU EKBER , LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUR RESULULLAH ! LEBBEYK LEBBEYK LEBBEYK , YA AKSA !.. 23 28 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    iki tarafta ne için savaştığını bilmiyor kimi kime savunacaksın çok büyük oyunlar oynanıyor . 35 2 Yanıtla
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