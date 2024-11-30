Suriye\'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad\'ın şah damarı kesildi

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Suriye'nin kuzeyinde Beşar Esad rejiminin saldırılarına yanıt olarak Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı muhalif grupların başlattığı harekât dün üçüncü gününde de ilerlemesini sürdürdü. Muhaliflerin Halep'in kenar mahallelerinden Raşidin'de kontrol sağladığı, bölgede bulunan Rus kuvvetlerinin çekildiği, İran'a bağlı Şii gruplar ile Suriye ordusuna ait birliklerin Halep'te meskun mahal savaşına hazırlandığı ifade edildi.

"ESAD'IN ŞAH DAMARI KESİLDİ"

Halep Askeri Operasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada da kentin dış mahallelerinden El-Hamdaniye ve Yeni Halep'in özgürleştirildiği duyuruldu. Diğer yandan ülkenin kuzeyini başkent Şam'a ve kıyı kenti Lazkiye'yi de ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e bağlayan M5 ve M4 otoyollarının Serakib ilçesi çevresinde birleştiği kavşağın muhaliflerce ele geçirilmesi Esad yönetiminin şah damarının kesilmesi olarak yorumlandı. Operasyonun başlamasının ardından Ankara'dan yapılan açıklamada Halep'e yönelik operasyonun, Rusya, İran ve Türkiye'nin 2019'da kabul ettiği İdlib gerilimi azaltma bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı belirtilmişti ancak dünkü gelişmeler Soçi'de kabul edilen mutabakatın sınırlarının aşıldığı, bunun Suriye'deki dengelerin yeniden şekilleneceği anlamına geldiği değerlendiriliyor.

REJİM GÜÇLERİNİN OTORİTESİNİ SARSTILAR

Çarşamba günü Halep'in batı kırsalında muhalif gruplarca başlatılan operasyonun beklentilerin de önünde sonuç alması ve 72 saat gibi kısa bir sürede Halep'e ulaşılmasının rejimle birlikte bölgedeki İran ve Rus varlığının zayıfladığını gösterdiği kaydedildi. Saldırılar sonucu en az 250'den fazla rejim askeri etkisiz hale getirildi. Onlarca tank, zırhlı araç, obüs, tanksavar mermisi ve cephanelik muhalifler tarafından ele geçirildi. Öte yandan muhaliflerin PKK'nın Suriye kolu PYD/ YPG tarafından kontrol edilen Halep'in merkezindeki Şeyh Maksud mahallesi ile de mesafesinin azaldığı vurgulandı.

SİVİLLERİN TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORLAR

Muhalif güçler, Halep'in dış mahalleleri için tahliye emri çıkardı ve vatandaşlara güvenlik endişesinden dolayı bölgeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Halep Üniversitesi'ndeki öğrenciler de rejim güçlerince tahliye edildi. Şam rejiminden yapılan açıklamada ise kentin savunması için takviye birliklerin geldiği, muhaliflerin şehre henüz ulaşmadığı iddia edildi. Kentte yaklaşık bir milyon sivilin yaşadığı tahmin ediliyor.

RUSYA, HTŞ'YE YÖNELİK OPERASYON BAŞLATTI

Öte yandan; dün akşam Rus ordusu, Halep'te ilerleyen HTŞ'ye yönelik operasyon başlatıldığını ve hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İki askeri kaynak, Şam yönetiminin en önemli müttefiklerinden Rusya'nın muhalifleri durdurmak için Esad rejimine ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını aktardı.



