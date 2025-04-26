Suriyeli Kürtlerin birlik konferansı: Şam ile müzakere için ortak heyet kararı - Son Dakika
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Suriyeli Kürtlerin birlik konferansı: Şam ile müzakere için ortak heyet kararı

Suriyeli Kürtlerin birlik konferansı: Şam ile müzakere için ortak heyet kararı

Suriyeli Kürt partileri 26 Nisan'da Kamışlı'da Ulusal Kürt Konferansı düzenledi.

26.04.2025 19:59
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Suriyeli Kürt partileri 26 Nisan'da Kamışlı'da Kürt Ulusal Konferansı düzenledi.

Suriye'deki Kürtlerin geleceğine ilişkin konferans, Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) ve Demokratik Birlik Partisi (PYD) öncülüğünde toplandı.

Konferansın sonuç bildirisinde, Suriye'deki Kürtlerin haklarının anayasal olarak tanınması için Şam ile müzakere etmek üzere ortak bir Kürt heyetinin oluşturulmasına karar verildiği belirtildi.

Bildiride, "Suriye, bölgesel ve ulusal ilişkilerine saygılı olmalı ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında bir faktör haline gelmelidir" denildi.

Konferansa Türkiye'den Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti de katıldı.

Iraklı Kürt liderler ve diğer Kürt temsilcileri de Suriyeli Kürtleri birleştirme girişimini desteklemek üzere konferansta yer aldı.

Konferansa yaklaşık 400 kişinin katıldığı bildirildi.

AFP'ye konuşan üst düzey bir katılımcı, Suriye'deki Kürt partilerinin, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ülkenin geleceği için ortak bir vizyon sunmayı amaçladıklarını söyledi.

PYD yetkilisi Eldar Halil, Kürtler ülkenin önemli bir bileşeni olduğu için "Suriye'nin geleceği için bir çözüm ve proje önerisi sunmaları gerekir" dedi.

Halil, federalizm konusunun "masadaki önerilerden biri" olduğunu söyledi.

Kürt Anha haber ajansına göre, Suriye, Irak ve Türkiye'deki başlıca Kürt partilerinden temsilcilerin de aralarında bulunduğu 400'den fazla kişi Kamışlı'da düzenlenen konferansa katıldı.

Katılımcılar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) grubuna karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

BBC İzleme Servisi'nin Suriye ve Irak'taki Kürt medyasından aktardığına göre, konferansa katılan yüzlerce yetkili, adem-i merkeziyetçi bir Suriye talebine yönelik ortak bir duruş sergileme ve Kürt haklarının anayasal olarak tanınması için merkezi Şam hükümetiyle müzakere etmek üzere ortak bir heyet oluşturma konusunda anlaştı.

Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi konferansta yaptığı konuşmada Kürt birliğinin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlendirdiğini söyledi.

SDG yanlısı Suriyeli Kürt Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) haberine göre Abdi, konferansın öncelikli talebinin Kürtler de dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin siyasi haklarının adem-i merkeziyetçiliği destekleyen yeni bir Suriye anayasasında tanınması olduğunu da sözlerine ekledi.

Adem-i merkeziyetçilik, mahalli idarelerin merkezi idare karşısındaki yetki ve özerkliğinin genişlemesini ifade ediyor.

Abdi, SDG'ye bağlı Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin iç savaş boyunca Kürtleri, Arapları, Süryanileri ve Ermenileri bir araya getirerek ve birlikte yaşamayı benimseyerek "büyük bir tarih" yazdığını söyledi ve "Geçtiğimiz 14 yıl içinde bu bölgeyi savunurken 13.000 kadın ve erkeğimiz şehit oldu, 30.000 yoldaşımız yaralandı" dedi.

Erbil merkezli Rudaw TV'nin internet sitesine göre, konferansın sonuç bildirisinde "demokratik ve ademi merkeziyetçi bir Suriye devletinde Kürt sorununa adil bir çözüm için kolektif bir irade ve gerçek bir proje ortaya koyan birleşik bir Kürt siyasi vizyonunun formüle edildiği" belirtildi.

Mazlum Abdi'den Öcalan'ın çağrısına tam destek

SDG komutanı Mazlum Abdi, konuşmasında Iraklı Kürt liderler Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani'ye, Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani'ye ve Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) de içinde yer aldığı Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) şemsiye örgütüne Suriye Kürt birliğini destekledikleri için teşekkür etti.

Abdi, İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türk hükümeti ile PKK arasında barış görüşmeleri yapılması yönündeki çağrısına tam destek verdiklerini belirterek, Türkiye'deki barışın Suriye'nin kuzeydoğusundaki istikrarı da etkileyeceğini söyledi.

KDP yanlısı Iraklı Kürt Rudaw TV'nin bildirdiğine göre KDP lideri Mesut Barzani, kapsayıcı yeni bir Suriye anayasası çağrısını yineleyerek, "Şam yönetimiyle müzakerelerde bulunmak üzere ortak bir Kürt heyetinin oluşturulması, ülkenin geleceğinin inşasına gerçek bir katılım ve halkımızın hakları yönünde atılması gereken bir adımdır" dedi.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Suriyeli Kürtlerin birlik konferansı: Şam ile müzakere için ortak heyet kararı - Son Dakika

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