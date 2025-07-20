Süveyda\'da Ateşkes Sağlandı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Bedevi-Dürzi çatışmalarının sona ermesi için İsrail ve Suriye geçici hükümeti arasında yapılan ateşkesin ardından kent merkezindeki çatışmaların azaldığı bildiriliyor. Ancak dışarıda çatışmaların devam ettiği, Suriye güvenlik güçlerinin Bedevilerin kent merkezine girmesini engellemek için nöbet tuttuğu aktarılıyor.

Ateşkesin 18 Temmuz'da İsrail ve Suriye arasında, ABD arabuluculuğuyla gerçekleştirildiği duyuruldu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Türkiye, Ürdün ve komşu ülkelerin ateşkesi desteklediğini belirtti.

"Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte komşularıyla barış ve refah içinde yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz" dedi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin kente müdahalesinin ardından 19 Temmuz'da Süveyda'daki çatışmaların durdurulduğunu söyledi.

Barrack, 20 Temmuz erken saatlerde yaptığı açıklamada ise, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararını hatırlattı. Yeni kurulan Suriye hükümetinin "uluslararası kamuoyu tarafından acılarla dolu bir mirastan umut dolu bir geleceğe geçişini temkinli bir iyimserlikle izlediğini" söyledi.

"Ancak, savaşan grupların sahadaki acımasız eylemleri hükümetin otoritesini zayıflatıp düzeni bozduğu için bu kırılgan hedef şimdi derin bir şokla gölgeleniyor" diyen Barrack, tüm gruplara derhal silah bırakma çağrısı yaptı.

Düşmanlıklara son vermelisi ve intikam döngülerinden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

"Suriye kritik bir dönüm noktasında: Barış ve diyalog kazanmalı ve bu şimdi gerçekleşmeli" sözlerini ekledi.

Ateşkes ilanının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio X'te yaptığı bir paylaşımda, Suriye'de "masum insanlara yönelik tecavüz ve katliamın" sona ermesini talep etti.

Rubio, " Şam yetkilileri, IŞİD'den ve İran kontrolünden arınmış, birleşik, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye'ye ulaşma şansını korumak istiyorlarsa, güvenlik güçlerini kullanarak IŞİD ve diğer şiddet yanlısı cihatçıların bölgeye girip katliamlar yapmasını engellemeli ve bu felaketin sona ermesine yardımcı olmalıdırlar" dedi.

"Kendi saflarındakiler de dahil olmak üzere, bu vahşetten suçlu olan herkesin adalete teslim edilmesi" gerektiğini ekledi.

13 Temmuz'da başlayan çatışmalarda Süveyda'da 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Dürzileri desteklediğini açıklayan İsrail, geçtiğimiz günlerde başkent Şam'daki hükümet güçleri ile Savunma Bakanlığına saldırı düzenledi.

ABD bu saldırıyı desteklemediğini açıkladı.

Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkesin ardından yaptığı konuşmada "tüm azınlık ve mezheplerin korunmasında kararlı olduklarını, hangi taraftan olursa olsun bunu ihlal edenlerin hesap vereceğini" belirtti.