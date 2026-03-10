Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün - Son Dakika
Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün

Haberin Videosunu İzleyin
Tahran\'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
10.03.2026 18:00  Güncelleme: 18:19
Tahran\'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularının milli marş krizi sonrası yaşadığı sığınma tartışması büyüyor. Güney Kore maçında milli marşı söylemedikleri için İran devlet televizyonu tarafından "hain" ilan edilen futbolculardan 5'ine Avustralya sığınma hakkı tanırken, Tahran yönetimi sporculara "İran sizi kucak açmış bekliyor, eve dönün" çağrısı yaptı.

İran Milli Kadın Futbol Takımı etrafındaki sığınma krizi uluslararası gündeme taşındı. Güney Kore maçında milli marşı söylemedikleri için İran devlet medyası tarafından "hain" ilan edilen futbolculardan 5'ine Avustralya sığınma hakkı tanırken, Tahran yönetimi sporculara ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.

Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 oyuncusuna sığınma hakkı tanıdı. Bu gelişmenin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, takım oyuncularına "eve dönün" çağrısında bulundu.

"İRAN SİZİ KUCAK AÇMIŞ BEKLİYOR"

Bekayi, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Minab'da Tomahawk saldırısıyla 165'ten fazla masum İranlı kız öğrenciyi katlettiler ve şimdi de sporcularımızı 'kurtarma' adı altında rehin mi almak istiyorlar? Bu ne büyük bir küstahlık ve ikiyüzlülüktür. İran kadın futbol takımına: Merak etmeyin, İran sizi kucak açmış bekliyor. Evinize dönün." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, İran Başsavcılığı'nın takımın geri kalan üyelerini ülkeye dönmeye davet etmesinden kısa bir süre sonra geldi. Başsavcılık, sığınma talebinde bulunan futbolcuların ailelerinin endişelerinin giderileceğini ve sporcuların "huzur ve güven ortamı içerisinde ülkelerine dönmeleri için" çağrıda bulunulduğunu açıkladı.

AVUSTRALYA 5 OYUNCUYA SIĞINMA HAKKI VERDİ

Avustralya'nın beş oyuncuya vize verme kararı, takımın 3 Mart'taki ilk maçları öncesinde İran milli marşı sırasında sessiz kalmalarının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 oyuncusuna Canberra yönetimi tarafından iltica hakkı tanındığını açıkladı. Trump ayrıca bazı sporcuların ise ailelerinin güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle İran'a dönmeyi tercih ettiğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 5 oyuncuya insani vize verildiğini ve sporcuların Avustralya'da güvende olduğunu belirtti.

Uluslararası basında yer alan iddialara göre iki oyuncu daha Avustralya'dan sığınma talebinde bulundu. Takımın geri kalan oyuncuları ve bazı görevli personelin ise Malezya'ya uçtuğu bildirildi.

Avustralya, Güney Kore, Politika, Futbol, Tahran, Dünya, İran, Spor, Son Dakika

SON DAKİKA: Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün - Son Dakika
