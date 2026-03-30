Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahran gece yarısı karanlığa gömüldü: Halk sokaklarda

30.03.2026 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in, İran'ın stratejik enerji altyapısını hedef alması sonucu Tahran'ın büyük bir bölümünde elektrikler kesildi. Saldırılar sonucunda Tahran'ın genel enerji dengesinin bozulduğu ve başkentte hayatın durma noktasına geldiği bildirilirken, İranlılar büyük bir panik ve öfkeyle sokaklara döküldü. Karanlığa gömülen caddelerde araçlarından inen ve gruplar halinde yürüyüşe geçen binlerce İranlı, yönetime destek sloganları atarken saldırgan devletlere lanet okudu.

Orta Doğu'da gerilim, korkulan boyuta ulaştı. ABD ve İsrail hava unsurlarının, İran'ın stratejik enerji altyapısını hedef almasıyla bölge adeta ateş çemberine döndü. Gece yarısı gerçekleştirilen saldırıların ardından başkent Tahran'ın büyük bir bölümünde elektrikler kesilirken, halk büyük bir panik ve öfkeyle sokaklara döküldü. Halk tekbirlerle ABD ve İsrail'e lanet okudu.

TAHRAN KARANLIĞA TESLİM OLDU

Saldırı anlarına ait görüntülerde, şehrin semalarından yükselen alevler ve hemen ardından geniş bölgelerin karanlığa gömüldüğü anlar kaydedildi. Patlama sesleriyle sarsılan Tahran sakinleri, ellerinde İran bayraklarıyla meydanlarda toplanarak tekbirlerle saldırılara tepki gösterdi. Paylaşılan görüntülerde, binaların balkonlarından ve caddelerden yükselen sloganlar, şehirdeki gerilimin boyutunu gözler önüne seriyor.

ENERJİ BAKANLIĞI'NDEN RESMİ AÇIKLAMA

İran Enerji Bakanlığı, saldırıların ardından yaptığı açıklamada tahribatın boyutlarını paylaştı. Bakanlık yetkilileri, doğrudan Tahran'daki elektrik tesislerinin ve kritik enerji altyapısının hedef alındığını doğruladı. Açıklamada şu detaylara yer verildi:

"ABD ve İsrail'in alçakça saldırıları sonucunda Tahran'ın kuzeybatısında, Kerec kentinde bulunan iletim direkleri şarapnel parçalarıyla hasar görmüştür. Bu durum bir elektrik istasyonunun tamamen devre dışı kalmasına ve şehrin 5-6 farklı ana trafo merkezine giden enerjinin kesilmesine neden olmuştur."

İLETİM HATLARI FELÇ OLDU

Saldırıların sadece yerel trafoları değil, ana iletim hatlarını da vurması nedeniyle onarım çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü öğrenildi. Kerec hattındaki hasarın, Tahran'ın genel enerji dengesini bozduğu ve başkentte hayatı durma noktasına getirdiği bildiriliyor.

HALK MEYDANLARDA: GERİ ADIM YOK

Karanlığa gömülen caddelerde araçlarından inen ve gruplar halinde yürüyüşe geçen binlerce İranlı, yönetime destek sloganları atarken saldırgan devletlere lanet okudu. Şehirde askeri hareketliliğin sürdüğü ve stratejik noktalarda güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtiliyor.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 00:30:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.