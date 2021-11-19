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Taliban'dan kaçan Afgan kadın futbolcular İngiltere'de: 'Ev ev arandılar, travma yaşadılar' - Son Dakika
BBC

Taliban'dan kaçan Afgan kadın futbolcular İngiltere'de: 'Ev ev arandılar, travma yaşadılar'

19.11.2021 02:48
Taliban'dan kaçan Afgan kadın futbolcular İngiltere'de: 'Ev ev arandılar, travma yaşadılar'

Bir grup Afgan kadın futbolcu, Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkelerinden ayrıldı.

Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan bir grup genç kadın futbolcu, büyük bir tahliye operasyonuyla İngiltere'ye getirildi.

Operasyona sporculardan istihbaratçılara, hayırseverlerden Hasidik (ultra Ortodoks Yahudiliğin bir alt grubu) bir hahama kadar çok sayıda kişi katkı sağladı.

Yaşları 13 ile 19 arasında değişen futbolcular Çarşamba gecesi Pakistan'dan İngiltere'ye geldi.

Bir Yahudi yardım kuruluşu tarafından kiralanan uçağın maliyetini, Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian-West karşıladı.

Operasyonu koordine eden, Afganistan Kadın Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Khalida Popal, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu kızlarla çok gurur duyuyorum. Travma yaşadılar. Başlarına çok fazla şey geldi ve güçlü kalmayı başardılar. Artık yeni bir hayata başlayabilir ve özgürlüğü soluyabilirler" dedi.

Khalida Popal, "Tahliye operasyonuna çok sayıda insan katkıda bulundu. Hayatımda yaptığım en zor şeydi" diye konuştu.

Popal, ilk hedefe ulaşıldığını, bundan sonraki hedefin genç futbolcuların İngiltere'deki yeni kariyerlerine başlamalarına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Futbolcu kızların kaçış yolculuğu

Afganistan'ın farklı vilayetlerinden futbolcular, Taliban'ın yaşadıkları yerleri ele geçirmesiyle birlikte başkent Kabil'e kaçmıştı. Ölüm tehditleri aldılar. Bazılarının evleri yakıldı.

Popal, BBC'ye yaptığı açıklamada kadın futbolcular için, "Ev ev dolaşılarak aranıyorlardı" dedi.

Genç futbolcular, Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i de ele geçirerek ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından Batılı ülkelerin düzenlediği tahliye uçuşlarını kaçırdılar.

Kzıların, Ağustos ayının sonunda Katar'a tahliye edilmeleri planlanmıştı. Fakat uçağa binmek üzere Kabil'deki havaalanına yaklaştıklarında, güvenlik uyarısı nedeniyle bulundukları otobüslerden indirildiler. İki saat sonra, havaalanına intihar saldırısı düzenlendi ve 180'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Geri dönüp saklanmak zorunda kaldılar.

10 gün sonra, onlar için yapılan yoğun lobi çalışmalarının ardından, Pakistan Başbakanı İmran Khan sınırı geçmeleri için özel izin verdi. Fakat Pakistan'da sadece geçici olarak kalmalarına izin verilmişti.

Bu nedenle onları bu kez Pakistan'dan tahliye etmek için çalışmalara başlandı.

Genç futbolculara, Leeds United Kulübü'nün sahibi Andrea Radrizzani destek verdi.

İngiliz ordusunun eski çalışanları ve ordu tercümanları aracılığıyla durumlarından İngiltere hükümeti de haberdar oldu ve böylece geçen ay vizelerini aldılar.

Radrizzani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilk bölüm yazıldı! Genç ekibi Afganistan'dan kurtarmak için yardım isteyen bir telefon aldığımda, nereden başlayacağımı bile bilmiyordum. Bugün İngiltere'ye uçtular. Bunun gerçekleşmesini sağlayan ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bir gün Leeds United'da oynayacaklarını hayal edelim" dedi.

Fakat yine de uçuş masrafları için finansmana ihtiyaçları vardı. Televizyon yıldızı Kim Kardashian-West masrafları karşılamayı kabul etti.

130 kişilik grup Çarşamba gecesi Londra Stansted Havaalanı'na vardı. Covid-19 önlemleri nedeniyle 10 gün karantinada kalacaklar.

Ağustos ayında Afganistan Kadın Milli Takımı oyuncuları ülkeden tahliye edilmiş ve Avustralya'ya gitmişti.

Taliban'dan kaçan Afgan kadın futbolcular İngiltere'de: 'Ev ev arandılar, travma yaşadılar'
Taliban'dan kaçan Afgan kadın futbolcular İngiltere'de: 'Ev ev arandılar, travma yaşadılar'

Afganistan, Pakistan, England, Taliban, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'dan kaçan Afgan kadın futbolcular İngiltere'de: 'Ev ev arandılar, travma yaşadılar' - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Taliban'dan kaçan Afgan kadın futbolcular İngiltere'de: 'Ev ev arandılar, travma yaşadılar' - Son Dakika
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