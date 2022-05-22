Taliban yönetimi, ekrana çıkan kadınlara peçe zorunluluğu getirdi! Sunucular alınan karara isyan etti

Taliban, televizyon ekranına çıkan kadınlarla ilgili kuralları sıkılaştırdı ve kadın sunucular ve programlarda görünen diğer kadınların yüzlerini örtmelerini istedi. Kararın ardından pazar günü yayınlarındaki kadınlar peçe ile yüzlerini örterek ekrana çıktı.

DİRENEN BAZI KADINLAR YÜZLERİ AÇIK YAYIN YAPTI

Bir gün önceki bazı yayınlarda, karara direnen bazı kadınlar yüzleri açık olarak yayına katılmıştı. Bir kadın sunucu televizyonda çalışan kadınların direndiğini ancak yöneticilerin baskısı ile karşılaştıklarını söyledi. TOLOnews, Ariana Televizyonu, Shamshad TV ve 1TV kanallarındaki yayınlar peçeli şekilde yapıldı. Bir erkek sunucu da kadınlara getirilen yasağı protesto için ekrana maske ile çıktı.

"ÜÇ SAAT AĞZI KAPALI YAYIN YAPMAK ÇOK ZOR"

TOLOnews sunucularından Farida Sial BBC'ye yaptığı açıklamada, "Evet Müslümanız ve örtünüyoruz, saçlarımızı saklıyoruz tamam ama bir sunucu için iki üç saat ağzı kapalı yayın yapmak çok güç" dedi. Farida Sial yasağın geri alınması için uluslararası topluma Taliban'a baskı çağrısı yaptı ve "Kadını sosyal ve siyasal hayattan silmek istiyorlar" dedi.

"BUGÜN ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Yine TOLOnews sunucularından Sonia Niyazi, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Direndik ve maske takmaya karşı olduğumuzu söyledik" dedi. Ancak Niyazi eğer karara uymazlarsa işten atılma veya başka işleye çekilme uyarısı aldıklarını söyledi. Aynı kanalın yayın yönetmen yardımcısı olan Khpolwak Sapai, Facebook postunda "Bugün çok üzüntülüyüz" mesajını paylaştı. BBC'ye isminin kullanılmamasını isteyerek konuşan bir kadın gazeteci, "Bugün ülkemin kadınları için bir başka kara gün" dedi.

TALİBAN KISITLAMALARI ARTIYOR

Ekrana çıkan kadınlar, bu haklarının Taliban tarafından ellerinden tamamen alınması endişesi taşıyor. Taliban din polisi, bu konudaki yasağı, medya kuruluşlarına Çarşamba günü iletmişti. Yasağa uymakta direnen kadınların yöneticilerine ve erkek gardiyanlarına da ceza uyarısı yapıldığı açıklandı. Taliban yönetimi devraldığından bu yana kadınlarla ilgili kısıtlamaları adım adım artırıyor. Kadınların yanlarında erkek bir akrabaları olmadan seyahat etmeleri yasaklanmış, ayrıca daha önce açılacağı ilan edildiği halde kız çocuklarının devam ettiği orta dereceli okullar kapatılmıştı.