Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

07.03.2026 12:10  Güncelleme: 12:17
Orta Doğu'da ABD-İsrail ile İran arasında başlayan savaş Dubai'de büyük bir göç dalgasını tetikledi. Küresel şirketlerde çalışan on binlerce beyaz yaka ülkeyi terk etmeye çalışırken uçak biletleri hızla tükendi. Uçuş bulamayanlar ise Umman sınırına giderek kara yoluyla ülkelerine dönmeye çalışıyor.

ABD- İsrail ile İran arasında başlayan savaşın sekizinci gününe girilmesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) finans merkezi Dubai'de dikkat çeken bir göç dalgası yaşanıyor. Yıllardır dünyanın en güvenli finans merkezlerinden biri olarak gösterilen şehirde özellikle yabancı profesyoneller ve üst düzey yöneticiler ülkeden ayrılmak için harekete geçti.

1 MİLYON BEYAZ YAKA VAR

İlk günlerde başlayan hareketlilikle birlikte 50 bin ile 150 bin arasında yabancı çalışanın ülkeyi terk ettiği ya da ayrılmaya çalıştığı değerlendiriliyor. Ancak uçuşların sınırlı olması ve karayolunun riskli olması tahliyeleri zorlaştırıyor.

Dubai'de yaklaşık 3,9 milyon kişi yaşıyor ve nüfusun yüzde 92'sini, yani yaklaşık 3,5 milyonunu yabancı çalışanlar oluşturuyor. Finans, teknoloji ve uluslararası şirketlerin yoğunluğu nedeniyle şehirde 700 bin ile 1 milyon arasında beyaz yakalı profesyonelin bulunduğu tahmin ediliyor.

ULUSLARARASI ŞİRKETLER ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI

Uluslararası şirketler çalışan güvenliğini sağlamak için önlem almaya başladı. Nvidia Dubai ofisini geçici olarak kapattı. Amazon çalışanlarını uzaktan çalışma sistemine geçirdi ve bazı veri merkezlerinin saldırılardan etkilendiği belirtildi. Google çalışanlarının bir kısmı tahliye planına alındı. KPMG, Dubai ve Abu Dabi'deki personel için özel tahliye uçuşları organize etti. Neolix Abu Dabi'deki operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle durdurdu. WeRide ise Dubai'deki robotaksi hizmetlerini askıya aldı.

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; savaşın ardından özellikle ABD'li teknoloji şirketleri Dubai'deki ofislerini kapatırken çalışanların güvenliği için acil planlarını devreye aldı. Ancak sınırlı uçuş kapasitesi nedeniyle şehirden ayrılmak isteyenler ciddi bir bilet kriziyle karşı karşıya kaldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN NOKTALARDAN BİRİ: İSTANBUL

Dubai'den ayrılmak isteyenlerin en çok tercih ettiği hatlardan biri İstanbul uçuşları olurken yoğun talep nedeniyle biletler satışa çıkar çıkmaz tükeniyor. Uçuş arama platformlarında yapılan kontrollere göre Dubai-İstanbul hattında en yakın uçuş tarihi 10 Mart olarak görünse de koltuk bulmanın oldukça zor olduğu belirtiliyor. Daha erken tarihlerdeki seferlerin büyük bölümünde yer kalmadığı ifade ediliyor.

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK

Uçak bileti bulamayan yabancı çalışanlar ve turistler ise kara yoluna yöneliyor. Bu kişiler özellikle Dubai'ye yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Hatta-Al Wajajah sınır kapısını kullanarak Umman'a geçmeye çalışıyor. Sınır kapısından Umman'ın Sohar ve Maskat şehirlerine ulaşım yaklaşık 4,5-5 saat sürüyor ve son günlerde bölgede yoğunluk yaşanıyor.

Şehirden ayrılmak isteyen varlıklı kesim ise özel jetlere yöneliyor. Özel jet şirketleri Umman ve Suudi Arabistan üzerinden yapılan charter uçuşların fiyatının 200 bin dolara kadar çıktığını açıkladı.

Bu süreçte BAE merkezli hava yolu şirketleri de sınırlı uçuş programları uygulamaya başladı. Emirates, yeni bir duyuruya kadar 82 destinasyona uçuş düzenleyeceğini açıklarken Dubai üzerinden aktarma yapacak yolcuların yalnızca bağlantılı uçuşlarının kesinleşmiş olması durumunda seyahat edebileceğini duyurdu. Abu Dabi merkezli Etihad Airways ise 19 Mart'a kadar Frankfurt, Londra ve Paris'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 noktaya sınırlı uçuş gerçekleştireceğini bildirdi.

Uluslararası İlişkiler, İş Dünyası, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Gündem, Güncel, Finans, Dünya, Dubai, İran

Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor
