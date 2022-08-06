Pasifik, Çin ve Tayvan kriziyle kaynıyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konu hakkında ilk yorum - Son Dakika
Üye Girişi

Pasifik, Çin ve Tayvan kriziyle kaynıyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konu hakkında ilk yorum

06.08.2022 14:39

Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilim tırmanıyor. Çin, savaş uçakları ile Tayvan çevresindeki tatbikatlarına devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konu hakkında ilk yorum geldi. Erdoğan, "Ukrayna'daki savaş ve korona salgınının küresel ekonomi ve istikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü bir dönemde yeni bir krizin ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz. Gerginliğin azaltılması için tüm tarafların sağduyulu ve itidalli hareket etmesi çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta Tayvan'a yaptığı ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş; Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Çin, Tayvan'ın ensesinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası savaşa karşı tavrını net şekilde ortaya koydu

PASİFİK KAYNIYOR

Gelişmeler sonrasında Tayvan ve ABD geri adım atmazken, Çin ise savaş uçaklarını Pasifik semalarında havalandırdı. Çin ordusu bölgede geniş çaplı bir askeri tatbikat başladı. Tüm dünyanın gözü olası bir savaşın çıkması durumuna karşın bölgeye çevrildi.

Çin, Tayvan'ın ensesinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası savaşa karşı tavrını net şekilde ortaya koydu

"YENİ BİR KRİZİN ORTAYA ÇIKMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Tayvan gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pasifik'te olası bir çatışmanın, Türkiye'nin pozisyonunu nasıl etkileyeceğine ve ekonomik anlamda özellikle bir krize hazırlık noktasında ne durumda olduğuna ilişkin soruyu yanıtlandıran Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz hepsine hazırız, bir sıkıntı yok. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukrayna'daki savaş ve koronavirüs salgınının küresel ekonomi ve istikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü bir dönemde yeni bir krizin ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz. Tayvan'la ilgili ortaya çıkan gerginliğin azaltılması için tüm tarafların sağduyulu ve itidalli hareket etmesi çok çok önemli."

"PUTİN, ŞANGHAY BEŞLİSİ ZİRVESİNE BİZİ DE DAVET ETTİ"

Eylül ayında Şanghay Beşlisi'nin Özbekistan'da toplanacağını belirten Erdoğan, "Görüşmemizde Sayın Putin de rica etti; nasip olursa biz de inşallah oradaki toplantıya katılacağız. Şanghay Beşlisi'nin gerek üyeleri gerek gözlemci ya da diyalog ortağı olarak oraya katılacak olanlarla biz de beraber olalım diyoruz. Örneğin Çin geliyor, öbür tarafta Suud gelecek, Katar gelecek. Orada onlarla bir arada olmayı hedefliyoruz. Şu anda fevkalade bir durum olmazsa inşallah ben de oraya katılacağım. Orada bunları çok daha iyi değerlendiririz." dedi.

YORUMLAR
500
Blinken, Çin'in küresel konuları 'rehin' tutmaması gerektiğini söyledi Blinken, Çin'in küresel konuları 'rehin' tutmaması gerektiğini söyledi Çin, Tayvan çevresindeki tatbikatlarını sürdürüyor Çin, Tayvan çevresindeki tatbikatlarını sürdürüyor
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pasifik, Çin ve Tayvan kriziyle kaynıyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konu hakkında ilk yorum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
15:39 Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık
15:26 Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:29 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
14:27 Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti
14:12 Kim Kardashian, 13 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
13:37 KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 16:24:27. #1.13#
SON DAKİKA: Pasifik, Çin ve Tayvan kriziyle kaynıyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konu hakkında ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement