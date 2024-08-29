Telegram CEO\'su Pavel Durov Denetimli Serbest Bırakıldı

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Çevrim içi haberleşme uygulaması Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un, 5 milyon euroluk kefalet ödemesi ve Fransa'dan çıkmama şartıyla denetimli olarak serbest bırakıldığı açıklandı.

39 yaşındaki Durov, hakkında açılan soruşturma kapsamında haftada iki kez Fransız polisine imza verecek.

Paris savcılığı, Telegram'ın kurucusu Durov'un organize suç kapsamında resmi soruşturmaya dahil edildiğini duyurdu.

Durov, Paris'in kuzeyindeki Le Bourget Havalimanı'nda 24 Ağustos Cumartesi günü Fransız polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Pazartesi günü yapılan açıklamada yasa dışı transferler, çocuk pornosu, sahtecilik ve yetkililere bilgi vermemek gibi suçların soruşturma kapsamında araştırıldığı aktarılmıştı.

Telegram'dan yapılan açıklamada, şirketin CEO'su Durov'un "gizleyecek bir şeyi olmadığı" söylendi. Uygulamanın moderasyon politikasının ise "endüstri standartlarında olduğu ve sürekli geliştirildiği" belirtildi.

Paris'te savcılığın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Durov'un soruşturmaya dahil edildiği suçlar şunlar:

Organize suç örgütünün yasa dışı transferlerine imkan tanıyan çevrim içi platform yönetmek.

Yetkililerle iletişim kurmayı reddetmek.

Çocuklara ait cinsel görüntülerin organize şekilde yayılmasına dahli bulunmak.

Fransız yasalarına göre, resmi soruşturma başlatılması doğrudan suçlama ve mahkemeye çıkarılmayı gerektirmiyor.

Durov şimdiye kadarki gelişmelerle ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Ancak Durov'un avukatı David-Olivier Kaminski, Telegram'ın Avrupa'daki dijital düzenlemelere uygun şekilde yönetildiğini ve diğer sosyal ağlarla aynı standartlarda moderasyona sahip olduğunu dile getirdi.

Teknoloji patronlarının şimdiye kadar temsil ettikleri uygulamalar nedeniyle hakim karşısına çıktıkları ve ifade verdikleri daha önce görülmüş bir uygulama. Ancak ilk kez bir uygulamanın CEO'su ve kurucusu havaalanında kolluk güçleri tarafından gözaltına alınarak soruşturmaya tabi tutuluyor.

Pavel Durov kimdir?

Pavel Durov Rusya'da doğdu. 2006 yılında, bugün halen Rusya'nın en popüler sosyal ağlarından biri olan Vkontakte'yi kurdu.

Ancak şirketin ortaklık yapısının değişmesinin ardından "yönetimde CEO'nun eylem özgürlüğü belirgin bir biçimde azaldı" diyerek 2014 yılında şirketten ayrıldı.

2014 yılı başında yapılan hisse satışının ardından Vkontakte'nin yüzde 52'si Kremlin ile bağlantılı oligark Alişer Usmanov'un kontrolüne geçmişti.

2013 yılında erkek kardeşi Nikolai Durov ile birlikte şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kurdu.

Sosyal medya platformunda Rus muhalif toplulukların engellenmesi yönündeki hükümet taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014'te Rusya'dan ayrıldı.

Durov bugün Dubai'de yaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunuyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde sunucuları olan Telegram'ın merkezi de Dubai'de.

Telegram özellikle Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde popüler hale geldi.

Durov'un kullanıcı verilerini Rusya hükümetiyle paylaşmayı reddetmesinin ardından uygulama 2018'de Rusya'da yasaklandı. Ancak 2021'de yasak geri çekildi.

Telegram bugün Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve Wechat'in ardından dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olarak sıralanıyor.

Amerikan iş ve ekonomi dergisi Forbes'a göre Durov'un serveti yaklaşık 15,5 milyar dolar.

Telegram'ın Avrupa'da da son yıllarda artan popülaritesi, Fransa dahil olmak üzere birçok ülkede güvenlik ve veri ihlali endişeleriyle ilgili incelemelere yol açtı.

Geçen Mayıs ayında, Avrupa Birliği'nde Telegram'ın kullanım düzeyinin, çevrimiçi içerik mevzuatı kapsamında daha sıkı gerekliliklere tabi tutulabileceği seviyeye yaklaştığı açıklandı.