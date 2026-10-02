Bakan Bolat\'tan İngiltere hamlesi! 40 milyar dolarlık hedef için kritik görüşme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'deki temasları kapsamında Birleşik Krallık İş, İnovasyon, Bilim ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile görüştü. Bolat, görüşmeye ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuyla paylaştı.

"TİCARET VE YATIRIM İLİŞKİLERİMİZİ ELE ALDIK"

Görüşmenin G20 Ticaret Bakanları Toplantısı marjında gerçekleştiğini belirten Bakan Bolat, "G20 Ticaret Bakanları Toplantısı marjında, Birleşik Krallık İş, İnovasyon, Bilim ve Ticaret Bakanı Sayın Jonathan Reynolds ile bir araya geldik. Görüşmemizde; ticaret ve yatırım ilişkilerimizin güçlendirilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine yönelik müzakereler, yatırımların artırılması ve iş dünyalarımız arasındaki etkileşimin derinleştirilmesi konularını ele aldık" ifadelerini kullandı.

TİCARET HACMİ 24 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

İki ülke arasındaki ticaretin geldiği noktaya da dikkat çeken Bolat, "2025 yılında 24 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz, ilişkilerimizin güçlü potansiyelini ortaya koymaktadır" dedi.

STA MÜZAKERELERİNDE BEŞİNCİ TUR TAMAMLANDI

Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin bu hafta beşinci turunun gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Bolat, "STA müzakerelerinin tamamlanmasıyla ticaretimizi daha rekabetçi ve entegre bir yapıya kavuşturarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 40 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"İŞ İNSANLARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇACAK ADIMLARI ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bolat, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi: "Güvenilir ticaret ortağımız Birleşik Krallık ile karşılıklı ticaret ve yatırımları artıracak, iş insanlarımızın önünü açacak adımları birlikte atmayı sürdüreceğiz."

Bakan Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"G20 Ticaret Bakanları Toplantısı marjında, Birleşik Krallık İş, İnovasyon, Bilim ve Ticaret Bakanı Sayın Jonathan Reynolds ile bir araya geldik.

Görüşmemizde; ticaret ve yatırım ilişkilerimizin güçlendirilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine yönelik müzakereler, yatırımların artırılması ve iş dünyalarımız arasındaki etkileşimin derinleştirilmesi konularını ele aldık.

2025 yılında 24 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz, ilişkilerimizin güçlü potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu hafta beşinci turunu gerçekleştirdiğimiz STA müzakerelerinin tamamlanmasıyla ticaretimizi daha rekabetçi ve entegre bir yapıya kavuşturarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 40 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz.

Güvenilir ticaret ortağımız Birleşik Krallık ile karşılıklı ticaret ve yatırımları artıracak, iş insanlarımızın önünü açacak adımları birlikte atmayı sürdüreceğiz."