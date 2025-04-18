Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi - Son Dakika
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Dünya

Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi

Time Dergisi\'nden Ahmed Şara sürprizi

Time Dergisi, her yıl merakla beklenen "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesini yayınladı. 1998'den bu yana devam eden bu gelenek, küresel çapta siyaset, sanat, bilim, spor ve iş dünyasından etkili isimleri bir araya getiriyor. Bu yılın 'Liderler' kategorisinde, Suriye Lideri Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX'in kurucusu Elon Musk gibi isimler yer aldı.

18.04.2025 12:10
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Dünyanın en prestijli yayınlarından Time Dergisi, her yıl merakla beklenen "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesini yayınladı. 1998'den bu yana devam eden bu gelenek, küresel çapta siyaset, sanat, bilim, spor ve iş dünyasından etkili isimleri bir araya getiriyor. Bu yılın listesinde, dünya genelinde yaşanan önemli değişimlerin öncüsü olan isimler de yer aldı.

6 KATEGORİYE AYRILDI

Listede yer almaya hak kazananlar altı kategoriye ayrıldı. Bunlar "Sanatçılar, ikonlar, liderler, devler, öncüler ve yenilikçiler" oldu. En dikkat çeken kategori 'liderler' oldu.

ŞARA EN ETKİLİ LİDERLER ARASINDA YER ALDI

"Liderler" kategorisi, siyasi ve toplumsal dönüşümlere yön veren isimlerle bu yıl özellikle dikkat çekti. Trump ve yönetimi listede kalabalık bir yer kapladı. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, SpaceX'in kurucusu Elon Musk ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick girdi. Kategorinin öne çıkan ismi, Suriye Lideri Ahmed Şara oldu.

Vladimir Putin bu kez liderler arasında yer almadı.

Şara, ABD'nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford'un önerisiyle listeye aday gösterildi. Time dergisinde yer alan biyografik yazıda, Ford'un, "Şara, Esad'ı yenmek için askeri gücün yanında siyasi liderliğin de şart olduğunu erken fark etti" ifadelerine yer verildi.

BÖLGEDEN LİSTEYE GİREN SAYILI İSİMLERDEN BİRİ

Time'ın listesinde Şara dışında Orta Doğu'dan yalnızca üç isim daha yer aldı. İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof, Faslı bilim insanı Ismahane Elouafi ve ABD'de Gazze'deki esirler için kamuoyu oluşturan Douglas Emhoff da listede yer aldı.

Time dergisinin Yazı İşleri Müdürü Sam Jacobs, listeyi hazırlarken toplumsal ve politik dönüşümlere yön veren isimlere odaklandıklarını vurguladı.

Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi
Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi
Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi
Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi


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Son Dakika Dünya Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yelloz Kız:
    kimin adamı olduğu belli oldu 42 13 Yanıtla
  • Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır:
    terorist teroristir 27 21 Yanıtla
  • hasan Çaylak:
    ahmet bak düşme haaa, görüyrsun ülkelerin halini 13 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    sıfatsız simasında nur denilen bir şey yok. 5 8 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Katil. K.. Pek 0 0 Yanıtla
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