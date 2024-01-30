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TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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Dünya

TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi dünya basınında geniş yer buldu

Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.

30.01.2024 20:17  Güncelleme: 20:21
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın, TBMM'de okunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yazısı sonrası vekilliğinin düşürülmesi dünya basınında geniş yer buldu.

Gezi Davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü.

TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi dünya basınında

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi, dünya basınında gündem oldu. Birçok basın kuruluşu, Can Atalay meselesini manşetine taşıdı.

"MUHALİF MİLLETVEKİLİNİN STATÜSÜ DÜŞTÜ"

Reuters Haber Ajansı, "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla verdiği haberde bir yargı çatışması yaşandığını yazdı.

TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi dünya basınında

Al-Arabiya gazetesi de Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını aktardı.

"TÜRK PARLAMENTOSU YÜKSEK MAHKEMEYE MEYDAN OKUDU"

Al-Monitor ise "Türk parlamentosu, yüksek mahkemeye meydan okuyarak tutuklu milletvekili Can Atalay'ı ihraç etti" başlığıyla okuyucularıyla buluştu.

TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi dünya basınında

NE OLMUŞTU?

AYM, 25 Ekim'de de Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen milletvekili Can Atalay'ın 'seçilme hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği'nin ihlal edildiğine karar vermişti. Karar ise 9'a karşı 5 oyla alınmıştı. Bunun üzerine tahliyesi beklenen Can Atalay hakkındaki karar uygulanmadı. Atalay tahliye edilmedi ve dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY, AYM ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay bunun üzerine Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmuştu. Yaptıkları açıklamayla Meclis'ten Can Atalay'ın vekilliğini düşürmesini istemişti.

TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi dünya basınında
Can Atalay

AYM'NİN 2. HAK İHLALİ KARARI DA YARGITAY'DAN DÖNMÜŞTÜ

Atalay'ın avukatlarının ikinci kez AYM'ye bireysel başvuruda bulunması üzerine 13 Aralık'ta toplanan Yüksek Mahkeme, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme, 3 karşı oy ve oyçokluğu ile hak ihlali olduğuna hükmetti. Yargıtay, AYM'nin 2. hak ihlali kararını da uygulamamıştı.

TİP\'li Can Atalay\'ın milletvekilliğinin düşürülmesi dünya basınında geniş yer buldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP ve TİP, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için eylem başlattı
    20:52 CHP ve TİP, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için eylem başlattı

    TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.

  • Erkan Baş'tan Can Atalay'ın vekilliğini düşüren kararı okuyan Bozdağ'a çok sert sözler
    20:48 Erkan Baş'tan Can Atalay'ın vekilliğini düşüren kararı okuyan Bozdağ'a çok sert sözler

    Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.

  • TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi dünya basınında geniş yer buldu
    20:17 TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi dünya basınında geniş yer buldu

    Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.

  • Vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj: Ülkem adına endişe duyuyorum
    19:41 Vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj: Ülkem adına endişe duyuyorum

    Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.

  • Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından TİP ve CHP'den eylem çağrısı
    19:39 Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından TİP ve CHP'den eylem çağrısı

    Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.

  • İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Can Atalay açıklaması
    18:57 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Can Atalay açıklaması

    İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

  • Rusya'da başkanlık seçimleri öncesi Putin'in mal varlığı açıklandı
    18:53 Rusya'da başkanlık seçimleri öncesi Putin'in mal varlığı açıklandı

    Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.

  • Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis'e gelir
    18:26 Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis'e gelir

    "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.

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Son Dakika Dünya TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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