Titan Denizaltısının Parçaları Karaya Çıkarıldı

Titanik enkazına gerçekleştirdiği dalış sırasında patlayarak batan Titan denizaltısının bazı parçaları karaya çıkarılarak görüntülendi. Denizaltının muşambalarla kaplı metal parçaları dikkat çekti.
Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate şirketine ait Titan denizaltısı bir anda kayıplara karıştı. Yapılan çalışmalarda denizaltının içe doğru patlayarak battığı tespit edildi. Olayda 5 kişi yaşamını yitirdi.
ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, denizaltının enkazına ulaşmak için harekete geçti. Uzaktan kumandalı araçlarla gerçekleştirilen çalışmaların ardından Titan'as ait bazı parçalara ulaşıldı. Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirilen enkaz parçaları Newfoundland, St. John's ve Labrador limanlarında toplanmaya başlandı.
Fotoğraflarda, vinçlerle kamyonlara yüklenmeden önce, muşambalarla kaplı metal parçaları dikkatlerden kaçmadı. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi.
Araştırmacılar, okyanus tabanından çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağını söylediği belirtildi. Enkazın nereye götürüleceği ise henüz belirsizliğini koruyor.
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