Titan Denizaltısının Parçaları Karaya Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Titan Denizaltısının Parçaları Karaya Çıkarıldı

Titan Denizaltısının Parçaları Karaya Çıkarıldı

28.06.2023 23:21

Titanik enkazına gerçekleştirdiği dalış sırasında patlayarak batan Titan denizaltısının bazı parçaları karaya çıkarılarak görüntülendi. Denizaltının muşambalarla kaplı metal parçaları dikkat çekti. Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate şirketine ait Titan denizaltısı bir anda kayıplara karıştı. Yapılan çalışmalarda denizaltının içe doğru patlayarak battığı tespit edildi. Olayda 5 kişi yaşamını yitirdi. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, denizaltının enkazına ulaşmak için harekete geçti. Uzaktan kumandalı araçlarla gerçekleştirilen çalışmaların ardından Titan'a ait bazı parçalara ulaşıldı. Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirilen enkaz parçaları Newfoundland, St. John's ve Labrador limanlarında toplanmaya başlandı. Fotoğraflarda, vinçlerle kamyonlara yüklenmeden önce, muşambalarla kaplı metal parçaları dikkatlerden kaçmadı. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi. Araştırmacılar, okyanus tabanından çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağını söylediği belirtildi. Enkazın nereye götürüleceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Titanik enkazına gerçekleştirdiği dalış sırasında patlayarak batan Titan denizaltısının bazı parçaları karaya çıkarılarak görüntülendi. Denizaltının muşambalarla kaplı metal parçaları dikkat çekti.

Titan Denizaltısının Parçaları Karaya Çıkarıldı

BATAN DENİZALTINDA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate şirketine ait Titan denizaltısı bir anda kayıplara karıştı. Yapılan çalışmalarda denizaltının içe doğru patlayarak battığı tespit edildi. Olayda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Titan Denizaltısının Parçaları Karaya Çıkarıldı

DENİZALTININ PARÇALARINA ULAŞILDI

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, denizaltının enkazına ulaşmak için harekete geçti. Uzaktan kumandalı araçlarla gerçekleştirilen çalışmaların ardından Titan'as ait bazı parçalara ulaşıldı. Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirilen enkaz parçaları Newfoundland, St. John's ve Labrador limanlarında toplanmaya başlandı.

Titan Denizaltısının Parçaları Karaya Çıkarıldı

İNİŞ TAKIMI VE ARKA KAPAĞI DA VAR

Fotoğraflarda, vinçlerle kamyonlara yüklenmeden önce, muşambalarla kaplı metal parçaları dikkatlerden kaçmadı. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi.

Titan Denizaltısının Parçaları Karaya Çıkarıldı

SORUŞTURMAYA IŞIK TUTACAK

Araştırmacılar, okyanus tabanından çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağını söylediği belirtildi. Enkazın nereye götürüleceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Titan Denizaltısının Parçaları Karaya Çıkarıldı
YORUMLAR
500

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Titan Denizaltısının Parçaları Karaya Çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Okan Buruk, gelecek sezon hedeflerini açıkladı
22:43 Okan Buruk kaldığı yerden devam! Yaptığı açıklamalar taraftarı mest edecek
22:36 Kurban Bayramı'nda 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu
22:35 Arsenal, Kai Havertz'i kadrosuna kattı
22:32 Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde 5 bin 794 acemi kasap kendini yaraladı
22:30 Sosyal medyadan Chelsea'ye veda etmişti! Kai Havertz'in yeni adresi belli oldu
22:17 Muayenede güçlük çıkaran alkollü şahıs, hastanenin güvenlik görevlisini bıçakladı
22:15 "Dayak mı yedin?" diyen doktora sinirlenip güvenlik görevlisini bıçakladı
21:42 Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez İstanbul'a geldi
21:38 Trabzonspor'un yeni yıldızı Joaquin Fernandez İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 23:26:37. #1.11#
SON DAKİKA: Titan Denizaltısının Parçaları Karaya Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement