Titanik enkazına dalışta batan denizaltı için son saatler! Kurtarılmazlarsa 14:08'de oksijenleri tükenecek

Dünyanın en büyük gemi kazalarından biri olarak bilinen ve 1912'de bin 500 insanın öldüğü Titanik'in enkazını görmek için düzenlenen turistik gezi felaketi için zamana karşı savaş sürüyor. Yetkililer Titan'daki oksijenin 14:08'de biteceğini açıkladı.

İÇİNDE 5 YOLCU BULUNUYOR

Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kayboldu. Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

YOLCULAR İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Titan isimli aracın battığına kesin gözüyle bakılıyor. Bölgeden gelen ritmik ses sonrası Titan'dakilerin hala hayatta olabileceğine dair umutlar sürüyor. Ancak zaman kazazedeler için gittikçe daralıyor. Zira İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Titan'daki oksijen 14:08 itibari ile bitecek. Bu da kazazedelerin kurtarılması için sadece saatlerin kaldığına işaret ediyor.

OKSİJEN KULLANIMINI MİNUMUMA İNDİRMİŞ OLABİLİLER

Arama-kurtarma çalışmalarına ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada'dan ekiplerin katıldığı belirtilirken oksijenin bitmesinin beklendiği saate kadar zamanla yarış devam ediyor.

Uzmanlar, Titan'ın içindeki yolcuların oksijen tüketimlerini minimuma indirmeye çalışacağı ve bu süreyi uzatmak için uğraşacakları öngörülürken ABD Sahil Güvenlik biriminin başında yer alan kaptan Jamie Frederick, "Umudumuzu yitirmiyoruz, iyimser olup arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.