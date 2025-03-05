Trump\'a ilk kongrede protesto şoku: ABD\'de diktatör olmaz

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ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda konuştu. Sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyleyen Trump'ın 47'inci başkanın ilk konuşması Demokrat milletvekilleri ve halk tarafından protesto edildi.

FOX NEWS ÖNÜNDE PROTESTO

İlk protesto Trump karşıtı Amerikalılar tarafından Fox News önünde gerçekleştirildi. Ellerinde "ABD'de diktatör olmaz" yazılı dövizler taşıyan ABD'liler Elon Musk'ı eleştiren sloganlar da attı.

"BU NORMAL DEĞİL"

Kongre'de ise Demokrat Temsilcilerin protestoları Trump'ın ilk konuşmasına damga vurdu. Melanie Stansbury, Başkan Donald Trump Kongre'nin ortak oturumuna hitap etmek üzere ilerlerken "Bu normal değil" yazılı bir pankart tuttu.

SALONDAN KOVULDU

Temsilciler Meclisi Başkanı Al Green de Trump'a tepki gösterenlerden oldu. Green, Trump'ın konuşmasını böldüğü için salondan çıkarıldı.

DEMOKRAT KADINLAR PEMBE GİYİNDİ

Demokratlar, Trump konuşurken üzerinde "yanlış" ifadesi yer alan pankartlar kaldırdı. Demokrat kadınlar, Trump'ın kadın politikalarına tepki göstermek için pembe giyindi.

Protestolarda "yalan" ifadesi taşıyan pankartlar da yer aldı. Trump'ın ortağı Elon Musk da tepkilerden payını aldı. Kongre temsilcileri "Musk çalıyor" diyerek ABD'li milyarderi protesto etti.